creatorsfordiversity - «Was, du bist hetero? Krass!» Tiktok feiert die LGBTQ+-Kultur

Besonders LGBTQ+- Institutionen konnten viele Follower innen und Follower in der vielfältigen Tiktok-Community für sich gewinne n.

Wie 20 Minuten berichtete, stellte Tiktok im August dieses Jahres fünf Millionen Euro für verschiedene kulturelle Institutionen in Deutschland bereit. Die Gelder werden in die Unterstützung und Beratung für redaktionelle Inhalte und den Aufbau der Tiktok-Präsenz der Einrichtun g en g esteckt. Laut Tobias Henning , General Manager bei Tiktok Deutschland, diene Diversität als « Motor für neue Ideen » .

Teilen Creators kreative Inhalte im Zusammenhang mit den teilnehmenden Institutionen mit der vor allem jungen Tiktok-Community, könnte das zu einer vermehrten Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur führen. In Zeiten der Covid - 19-Pandemie sollte diese Aktivierung auch der Unterstützung finanziell hart getroffener kulturelle r Einrichtungen dienen.

Humorvolle Aufklärung auf Tiktok

Die Creators der queeren Communities thematisieren mit ihren Inhalten offene Fragen und Klischees humorvoll und räu m en m it Vorurteilen auf . Im folgenden Tiktok -Video drehen die Creators des CSD Deutschland e.V., dem LGBTQ+-Netzwerk für alle Christopher Street Days in Deutschland, den Spiess um und fragen sich : « Was , d u bist hetero? Krass!» . Das Video ging viral und erreichte 308 ’000 Views.