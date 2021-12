Engadin Tipps: Das kannst du auf deinem Ausflug im Winter erleben

Tipps fürs Winterwochenende : Was du in 36 Stunden im Engadin erleben kannst

Der Winter ist nun definitiv in der Schweiz angekommen. Heisst Skier und Schlitten bereit machen, die warmen Schuhe aus dem Keller holen, das Cap durch eine flauschige Mütze ersetzen und … sich mal wieder ein Wochenende in den Bergen gönnen.

Tag 1: 11 Uhr – die wohl schönste Anfahrt der Schweiz

Das Val Bever, der Eingang ins Oberengadin, wenn man mit der rhätischen Bahn anreist. Engadin St. Moritz Tourismus AG

Wenn bereits die Reise ein Erlebnis ist, beginnt die Entspannung etwas früher. Spätestens ab Chur ist man auf der Fahrt mit der Rhätischen Bahn vom in den Schnee gehüllten Bergkanton begeistert. Die Fahrt durch den Naturpark Parc Ela, über Viadukte und Kreiskehren, durch enge Schluchten und Bergdörfer findet man auch regelmässig unter den Listen zu den weltweit schönsten Bahnfahrten. Und fährt man schliesslich in Spinas aus dem Tunnel und tuckert durchs wildromantische Val Bever, ist man im Engadin angekommen.

13 Uhr – über die Fläche des Engadin gleiten

Im Oberengadin gleitet man kilometerweise über die weiten Flächen. Engadin St. Moritz Tourismus AG

Langlaufen hat sich in den letzten Jahren zu einem neuen Trend entwickelt. Das Loipennetz im Oberengadin mit 240 Loipenkilometern ist das grösste der Schweiz. Kurse für Anfängerinnen und Anfänger bietet die Langlaufschule von Colani Sport in La Punt.

18 Uhr – Im Hotel, wo schlicht alles stimmt

Frisch, hell und doch heimelig: die Zimmer in der Krone La Punt. Hotel Krone La Punt

In La Punt ins Hotel Krone einchecken und sich verwöhnen lassen. Seit 19 Jahren führen Sonja und Andreas Martin das Hotel und erarbeiteten sich dabei einen hervorragenden Ruf. Zu Recht: Die Zimmer sind schlicht und stilvoll eingerichtet und die kleine, feine Wellnessoase des Hauses ist genau der Ort, an dem man sich nach einem Nachmittag an der frischen Luft erholen möchte. Im Erdgeschoss darf man in verschiedenen Stuben und Aufenthaltsräumen der Gemütlichkeit oder einem Apéro frönen. Und schliesslich das ganz grosse Spektakel geniessen: die ausgezeichnete Küche des Hauses. Die Menükarte ist die wortwörtliche Qual der Wahl. Ein Mehrgänger hebt sich jedoch ab: Andreas Martin hat sich mit einem Arven-Menü einen Namen gemacht – dabei verkocht er Arvenholz auf unterschiedlichste Art und Weise.

In der Krone La Punt pflegt man eine hochwertige, lokale Küche. Hotel Krone La Punt

Tag 2: 10 Uhr – Schneeschuhwanderung Muottas Muragl

Die Sicht von Muottas Muragl auf die Seenplatte des Engadins ist eine der besten überhaupt im Oberengadin. Doch auf der Aussichtsterrasse muss auch im Winter nicht Endstation sein. Einfach die Schneeschuhe montieren und auf einem der drei Schneeschuhtrails durch die Bergwelt wandern. Danach gibts im Panoramarestaurant bei der Bergstation ein heisses Getränk und was zwischen die Zähne.

14 Uhr – Mit dem Schlitten runter ins Tal

Rasant gehts von Muottas Muragl runter ins Tal. Engadin St. Moritz Tourismus AG

Während man beim Schneeschuhwandern die Ruhe geniesst, heisst es nun etwas Adrenalin ausschütten. Denn von Muottas Muragl kann man wohl wieder mit der Bahn runter ins Tal fahren. Aber mehr Spass bereitet eine rasante Abfahrt mit einem Schlitten.

17 Uhr – Apéro Walther Bar & Fondue im Gondolezza

Schick: die Bar des Hotel Walther in Pontresina. Engadin St. Moritz Tourismus AG

Lust auf einen Apéro? Dann ab an die schicke Bar des bis heute familiengeführten Hotels Walther in Pontresina. Die Bar ist schick und gediegen – mit Kunst von Rolf Sachs und süffigen Drinks der Barkeeperin Nathalie. Cheers! Danach gehts rüber ins Gondolezza, das ebenfalls zum Hotel gehört, auf ein Fondue in der ehemaligen Diavolezza-Seilbahngondel.

Fondue schlemmen in einer ehemaligen Seilbahngondel. Engadin St. Moritz Tourismus AG, Marco Cadonau

Tag 3: 10 Uhr – Mit Schlittschuhen spazieren gehen

Der Eisweg Madulain. Engadin St. Moritz Tourismus AG

Bevor es wieder in den Alltag geht, steht noch ein letztes Abenteuer auf dem Programm: der Eisweg Madulain. Auf Schlittschuhen kurvt man nicht über ein Eisfeld, sondern kilometerweise auf einem Eisweg dem Inn entlang. So fühlt sich Freiheit an!

Tipp für alle, die nicht nach Hause wollen Wer sein Büro gleich in die Berge verlegen möchte, kann sich tagesweise im Coworking Space des InnHub Pop-up in La Punt einmieten.

Bist du ein eingefleischter Engadin-Insider und hättest auch noch einige gute Tipps für die Region? Dann ab damit in die Kommentare!