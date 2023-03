CS-Aus: Was du jetzt auf keinen Fall mit deinen CS-Aktien tun solltest

Was passiert mit meinen CS-Aktien?

Wie viel erhalte ich noch?

Soll ich meine CS-Aktien verkaufen oder nicht?

Laut Timo Dainese, CEO der Vermögensverwaltung Zugerberg Finanz, kann man die CS-Aktie aktuell noch handeln. «Der Preis schwankt derzeit. Das liegt an der aktuellen Unsicherheit, die die geplante Transaktion UBS – CS betrifft.» Ein Verkauf der CS-Aktie lohne sich für den Grossteil der Anleger aber kaum mehr: «Die meisten haben einen viel höheren Preis bezahlt und würden demnach einen grossen Verlust machen.» Zudem sei das Umtauschverhältnis der UBS- und CS-Aktien bereits festgesetzt: «Die Aktien entwickeln sich parallel. Das heisst, wenn der Wert der UBS-Aktie steigt, passiert das Gleiche mit der CS-Aktie. Somit kann man abwarten und langfristig einen Gewinn machen, wenn der Preis der UBS-Aktie irgendwann mal wieder steigt», so Dainese. Auch Sven Pfammatter, Sprecher des VZ Vermögens Zentrum, sagt: «Man kann die CS-Aktien investiert lassen und darauf setzen, dass sich deren Wert nach der Umwandlung in UBS-Aktien verbessert.»

Wie sieht es mit den UBS-Aktien aus?

«An den Kapitalmärkten herrscht aktuell eine grosse Unsicherheit. Zugegeben, die negative Eröffnung der UBS-Aktien am Montag am Markt hat uns etwas überrascht», sagt Dainese. Allenfalls habe die Anwendung des Notrechts durch den Bundesrat die Unsicherheit verstärkt, was den Rückgang der Aktie erklären könnte. «Die UBS kann aber zukünftig durch diese Transaktion ihre Marktstellung als weltweit grösster aktiver Vermögensverwalter ausbauen, was sich langfristig in der Entwicklung des Aktienkurses niederschlagen dürfte», so Dainese. Die Entwicklung werde aber sicherlich noch eine gewisse Zeit volatil bleiben: «Die UBS-Aktie eignet sich derzeit nur für risikofreudige Anlegerinnen und Anleger.» Auch Gliott glaubt, dass sich die UBS-Aktie in den nächsten Monaten positiv entwickeln kann: «Ob das so ist, liegt primär daran, wie erfolgreich die Grossbank die übernommene CS in ihre Strukturen integriert.»