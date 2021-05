Reisen während Corona - Was du jetzt bei der Ferienplanung beachten musst

Reisen ist noch genauso schön wie vor der Krise, aber etwas komplizierter. Gibt es nun bereits ein Covid-Zertifikat? Kann man sich direkt am Flughafen impfen lassen? Hier eine Übersicht über die aktuelle Lage, die bei der Ferienplanung helfen soll.

Reisen in Zeiten von Corona ist etwas komplizierter. Anna Shvets, Pexels

Neuste BAG-Quarantäneliste

Seit Montag gilt bei der Einreise in die Schweiz die neue Quarantäne-Liste des BAG. Einen guten Überblick über die betroffenen Länder liefert die Weltkarte des BAG.

Einen Unterschied macht, wie man zurück in die Schweiz einreist. Sind bei Flugreisen nebst einem Einreiseformular auch ein negativer PCR-Test nötig, braucht es bei der Einreise mit einem Auto keinen PCR-Test. Die Grafik «Regeln für die Einreise in die Schweiz» des BAG zeigt auf, was gilt.

In diese Länder kann man als Schweizer oder Schweizerin einreisen

Doch wo kann man aktuell überhaupt Ferien machen? Für viele eine gute Nachricht ist, dass Italien seit letztem Wochenende wieder Touristinnen und Touristen aus der Schweiz einreisen lässt.

Endlich wieder Italien – viele freuts, dass Italien wieder bereisbar ist. Pexels

Auch die beliebten Ferienländer Portugal und Spanien sind für Reisende offen. Eine regelmässig aktualisierte Liste der weltweit geltenden Einreisebestimmungen liefert das Branchenportal Travelnews.

Testpflicht beachten

Viele Länder fordern bei Einreise einen aktuellen PCR-Test. Doch wie alt dieser sein darf und ob es vor Ort noch einen weiteren Test benötigt, da unterscheiden sich die Einreiseregeln bereits. Vor der Einreise sollte man sich frühzeitig informieren und den Zeitpunkt des Tests planen. Direkt am Flughafen bietet das Checkport Testcenter Walk-in-Tests an. Dasselbe Angebot bieten auch Viselio, die zusätzlich eine Online-Bestellung eines PCR-Tests anbieten.

Wer fliegen möchte, sollte sich vorab über die Testregeln der Zieldestination informieren. Jason Toevs, Pexels

Weitere Corona-Reisetipps

Gerade in der aktuellen Zeit lohnt es sich, die Buchung einer Reise über ein Reisebüro zu tätigen. Denn da erhält man eine umfassende Beratung und im Notfall oder auch bei Stornierungen oder Umbuchungen den notwendigen Service. Wer das Risiko eines Flugausfalls scheut, fährt mit ÖV oder dem Auto in die Ferien. Oder geniesst nochmals einen Sommer in der Schweiz.

Flexibel reist, wer mit dem eigenen Fahrzeug unterwegs ist. Gya Den, Pexels

Ab wann reisen wir mit einem Covid-Zertifikat?

Aktuell ist das Covid-Zertifikat noch in Planung. In Zukunft soll das Zertifikat eine Covid-19-Impfung, eine durchgemachte Erkrankung oder ein negatives Testresultat dokumentieren. Das Zertifikat wird es in Papierform und digital geben. Laut BAG soll es ab Sommer 2021 zur Verfügung stehen. Und es soll mit dem Digital Green Certificate der EU kompatibel sein, was das Reisen innerhalb Europas erleichtern dürfte.

Das Covid-Zertifikat, das mit dem Digital Green Certificate der EU kompatibel sein wird, soll das Reisen innerhalb Europas vereinfachen. Pexels

Macht uns die indische Variante noch einen Strich durch die Rechnung?

Die indische Mutation, die Doppelmutante B 1.617 ist auf dem Vormarsch. Wie so vieles, weiss man zum jetzigen Zeitpunkt noch zu wenig, inwiefern das die Reisemöglichkeiten im Sommer beeinflussen wird. Es wäre möglich, dass einzelne Länder ihre Einreisebestimmungen wieder verschärfen, sollte die Schweiz zunehmends von der indischen Variante betroffen sein. Oder dass die Schweiz Einreiseregelungen bei besonders betroffenen Ländern, beispielsweise bei England, anpasst.

