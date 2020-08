Youtube-Rekord von BTS Was du noch nicht über «Dynamite» weisst

Die K-Pop-Band BTS bricht mit ihrem neuen Song «Dynamite» alle Rekorde. Sechs Dinge, die uns im Video aufgefallen sind.

Innerhalb einer Stunde wurde das Video mehr als 20 Millionen Mal angeschaut. Laut dem BTS-Plattenlabel Big Hit Entertainment hat das Video 101,1 Millionen Views in den ersten 24 Stunden generiert. Somit halten die Jungs von BTS nun auch den Rekord für die meisten Views am ersten Tag.

Was das neue Video so aussergewöhnlich macht? Liest du hier.

Das Set-Design erschuf ein «Dynamite»-Imperium

Das ganze Musikvideo ist mit unzähligen Referenzen zum Songtitel gespickt – da hat man ein regelrechtes «Dynamite»-Imperium erschaffen. In einer der ersten Szenen hält etwa Boyband-Mitglied RM (25) ein Plattencover der neuen Single in die Kamera.

In einer anderen Szene erwischen die Jungs ihren Kollegen Jungkook (22) mit einem Donut in der Hand. Wer genau hinschaut, bemerkt, dass er die Süssspeise bei «Dynamite Burger & Donut» gekauft hat.

Die Liebesgeschichte zwischen Jungkook und Bananen-Milch

Pastellfarben sind überall

Fans sind es schon gewohnt: Pastellfarben sind durchgehend anzutreffen bei BTS. Viele Musikvideos der Koreaner, wie «IDOL», «Boys with Luv» und «DNA», sind in Pastellfarben gestaltet. Auch bei ihrem ersten englischsprachigen Song sind die zarten Farben zu sehen.

In der letzten Szene des Musikvideos sieht man die Boyband in aufeinander abgestimmten pastellfarbenen Outfits. Unterstützt werden sie von einem Rauchspektakel im Hintergrund, natürlich auch in Pastellfarben.