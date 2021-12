Alternativpläne für Weihnachten: Ganz ohne Familiensause

Kein Bock aufs Fest? : Was du statt Weihnachten feiern sonst tun kannst

Für viele bedeutet Weihnachten: Zeit mit der Familie, grosse Sausen und auch eine gehörige Portion Stress. Vielleicht ist dir dieses Jahr nicht nach Tradition oder du feierst sowieso keine Weihnachten? Dann nutze diese Tage für dich und gönne dir ein wenig Zeit. Jeder von uns hat andere Tätigkeiten, die uns neue Energie schenken und unsere Batterien aufladen. Brauchst du noch Inspiration? Wir haben drei Ideen, was du an Weihnachten machen kannst.

1. Geh ins Kino

Der Saal ist leer, aber die Popcornmaschine läuft. Such dir einen ultraschnulzigen Film oder einen Action-Knüller aus, zieh deine bequemste Loungewear an, einen warmen Mantel drüber und breite dich auf den Sesseln aus. Das Kino gehört an Weihnachten dir allein!

In andere Welten abtauchen: Nichts entspannt so, wie ein Kinobesuch. Tima Miroshnikeva / Pexels

2. Buch dir einen Kurztrip

Dir fällt die Decke auf den Kopf? Jetzt ist der Moment, um in ein Berghotel mit Wellness einzuchecken und dort die Sauna zu geniessen. Vielleicht gehts frühmorgens auf die Piste oder du machst e ine Schneeschuhwanderung mit Fondue-Belohnung? Geniesse die Zeit nur für dich.

Ob in der Natur oder im Wellness: Tue das, was dir guttut.

Du hast gerade kein Budget für einen Kurztrip? Dann gönn dir ein Wellness-Erlebnis daheim. Kerzen, Bücher, Badewanne, heisse Schoggi: Mach es dir gemütlich. Laryn Elliot / Pexels

3. Biete Hilfe an

Hattest du dieses Jahr genug Me-Time und willst lieber mal wieder irgendwo anpacken? Sei es in einer Schlafstelle oder Essensausgabe, bei einem Fahrdienst wie Nez Rouge oder einem Tierheim: Erkundige dich, wie und wo du in deiner Region über die Feiertage helfen kannst und bereite anderen eine Freude .

Schenke Zeit: Vielleicht gibt es in deiner Nähe ein Tierheim oder eine sonstige Institution, die ein wenig Unterstützung gebrauchen könnte? Cottonbro / Pexels

4. Schenk dir Ordnung

Niemand stört dich, du hast keine Verpflichtungen und irgendwie ist es einfach so schön ruhig: In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr scheint die Zeit stillzustehen. Ist das nicht der ideale Zeitpunkt, um deine Wohnung aufzuräumen? Keine Motivation? Höre deinen liebsten Podcast und fange mit einer einfachen Schublade an. Du wirst schon bald Lust auf mehr bekommen. Übrigens: Diese Aufräumfehler machst du besser nicht.

Weihnachten ist der ideale Zeitpunkt, um deine Wohnung auf Vordermann zu bringen. Getty Images/iStockphoto

5. Sammle neue Erfahrungen

Unser Gehirn befindet sich in einem glücklichen Zustand, wenn es weder unter- noch überfordert ist. Wenn es sich nicht langweilen muss, aber auch nicht unter unerfüllbarem Druck steht. Genau in diesem Zustand kann es optimal denken und lernen. Vielleicht ist jetzt die Zeit, um dir eine Schlittenfahrt mit Hunden zu buchen? Oder endlich die Leinwand anzupacken, für die du schon lange Farbe bestellt hast? Nutze die Zeit und getraue dich etwas Neues auszuprobieren – es wird dich happy machen! Wir haben noch andere Glücks-Hacks, die nicht nur an Weihnachten wirken.

Podcast an, Notifications aus: Entspannt dich diese Vorstellung auch irgendwie? RF Studio / Pexels

Hast du auch Ideen für Weihnachten ohne Weihnachten? Teile sie im Kommentarfeld!