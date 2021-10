Grundwissen Klimawandel – Was du über CO2 wissen solltest – Teil 2

Der Klimawandel und die CO2-Emissionen gehören zu den drängendsten Problemen unserer Zeit. Doch was sind Treibhausgase überhaupt? Wieso sind sie schädlich fürs Klima? Im ersten Teil unserer Miniserie über Kohlendioxid (CO2) und Treibhausgase, erklärten wir unter anderem, was CO2 ist, wie überschüssiges CO2 zur Klimaerwärmung führt und wieso es das Klima erwärmt. Im zweiten Teil zeigen wir, wieso fossile Brennstoffe ein besonderes Problem sind, woher graue Emissionen stammen und wo sich am meisten CO2 einsparen liesse*.

Was bedeutet CO2-Äquivalente?

Welche Branchen und Lebensbereiche sind die grössten Verursacher von CO2-Emmissionen?

Wieso sind gerade fossile Motoren und Heizungen ein grosses Problem?

Wie entwickeln sich die Emissionen?

Die Entwicklung in der Schweiz läuft nicht in allen Sektoren gleich. Im Verkehr gehen sie seit wenigen Jahren leicht zurück. Sie liegen 2019 aber immer noch 1 % über dem Niveau von 1990. Hingegen konnten die Emissionen in den Sektoren Gebäude und Industrie um 34 beziehungsweise 14 % gegenüber 1990 gesenkt werden. Zusätzlich zu den Emissionen in der Schweiz verursacht der Schweizer Konsum beträchtliche Emissionen im Ausland – durch die Herstellung von Produkten zum Beispiel. Von den gesamten Emissionen des Schweizer Konsums fallen rund ein Drittel im Inland und rund zwei Drittel im Ausland an.