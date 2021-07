Elektromobilität - Was du über Ladestationen wissen solltest – Teil 1

Bis 2025 hat die Hälfte der Autos eine Steckdose – der Bedarf an Ladestationen nimmt zu.

In Einfamilienhäusern kann eine Ladestation innerhalb von zwei Wochen parat stehen.

Der Bedarf an Elektroladestationen wächst rasant.

Auf den Schweizer Strassen ist die Anzahl an reinen Elektroautos derzeit noch übersichtlich. 2020 waren rund 43'000 E-Autos unterwegs, was einem Anteil von 0,9 Prozent am Gesamtverkehr entspricht. Doch die Zahl wächst rasant: Zwischen 2019 und 2020 kamen laut Bundesamt für Statistik fast 50 Prozent reine Elektroautos dazu. Die Branchenverbände sind sich einig, dass bis 2025 die Hälfte der Autos eine Steckdose haben.