WM-Viertelfinal in Katar: Das musst du unbedingt wissen

Joga Bonito pur – Richarlison jongliert durch Südkorea-Abwehr und trifft. Video: SRF

Darum gehts Ab Freitag geht die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar in die entscheidende Phase.

Vier Paarungen lassen nur einen Schluss zu: Wir stehen vor einem absoluten Spektakel.

Statistiken, Historie, Prognosen: Hier findest du die wichtigsten Infos, bevor es losgeht.

Zwei Tage WM-Pause gab es nach dem vernichtenden 1:6 der Nati gegen Portugal. Am Freitag gehts nun aber endlich los mit den Viertelfinals. Zwar ohne Schweiz, dafür mit vier vielversprechenden Paarungen. 20 Minuten versorgt dich vor dem zweitletzten WM-Wochenende mit dem nötigen Rüstzeug für heisse Diskussionen.

Kroatien – Brasilien

Den Auftakt in die Runde der letzten Acht machen am Freitagnachmittag (16 Uhr live bei uns) Vizeweltmeister Kroatien gegen die furiosen Brasilianer. Dabei werden die Südamerikaner allerseits als klarer Favorit gehandelt. Nicht nur wegen der bislang überragenden WM-Form der Seleção, sondern auch wegen der Statistik zwischen den beiden Teams: Brasilien verlor keines der vier bisherigen Länderspiele gegen Kroatien (drei Siege, ein Unentschieden).

Livakovic hält, Pasalic trifft – Kroatien entscheidet Penalty-Krimi für sich. Video: SRF

Die Geschichte zeigt aber auch: Es dürfte eine enge Kiste werden. Schliesslich wurden seit der Euro 2008 sieben der letzten acht K.o.-Spiele Kroatiens bei grossen Turnieren (WM und EM) frühestens in der Verlängerung entschieden. Auch wenn das Team um Luka Modric den ersten Gegentreffer kassiert, ist es noch lange nicht geschlagen: Kroatien kassierte in sechs der letzten acht WM-Spiele das erste Tor. Allerdings verlor Kroatien nur eines dieser Spiele – den WM-Final 2018 gegen Frankreich mit 2:4.

Der Optimismus des im Aargau aufgewachsenen ehemaligen kroatischen Nationalspielers Mladen Petric (41) hält sich in Grenzen: «Ich glaube, dass das Team 2018 noch ein wenig stärker war, die Mannschaft ist über dem Zenit», ordnet er in der «Süddeutschen Zeitung» ein. «Es stehen gute Angreifer im Kader, aber es fehlt ein Stossstürmer von internationalem Format, so wie es Mario Mandzukic war. Und auch wenn Modric weiter absolute Weltklasse ist: Er ist nun mal auch schon 37, das lässt sich nicht komplett kaschieren.»

Niederlande – Argentinien

Das zweite Spiel vom Freitag (20 Uhr) ist die Neuauflage des WM-Halbfinals von 2014. Damals setzten sich die Argentinier im Penaltyschiessen durch. Wie beim vorletzten Aufeinandertreffen (in der Gruppenphase der WM 2006) fielen während der regulären Spielzeit keine Tore. Wenige Treffer – und Favorit Niederlande führt demnach die Statistik an. Denn Argentinien hat neben dem Penalty-Sieg 2014 nur einmal gegen die Niederlande gewinnen können (vier Siege Niederlande, vier Remis).

Auch die Turnier-Historie der beiden Nationen spricht klar für die Niederlande: Die Orangenen sind bei ihren letzten drei WM-Viertelfinalspielen (1998, 2010, 2014) immer weitergekommen. Argentinien ist in drei seiner letzten vier Viertelfinals ausgeschieden. Aber immer, wenn die Gauchos in der Runde der letzten Acht weitergekommen sind, haben sie später auch den Final erreicht (1986, 1990, 2014).

Wegbereiter im 1000. Profispiel: Messi trifft im Achtelfinal gegen Australien. Video: SRF

Damit es dieses Jahr auch so kommt, ruhen die Hoffnungen der «Albiceleste» einerseits auf der grossartigen Unterstützung der Fans, die neben den marokkanischen Anhängern zu den lautesten des Turniers zählen. Und auf Superstar Lionel Messi. Der 35-Jährige hat im Achtelfinal gegen Australien nun endlich auch in der K.o.-Phase einer WM getroffen. Und dürfte mit seiner tollen Form Lust auf mehr haben.

Marokko – Portugal

Am Samstag eröffnen Überraschungsteam Marokko und Titelanwärter Portugal das Geschehen (16 Uhr). Es ist das dritte Aufeinandertreffen der beiden Teams – die ersten zwei fanden jeweils im Rahmen einer WM-Gruppenphase statt. 1986 setzte sich Marokko 3:1 durch, 2018 behielt Portugal mit 1:0 die Oberhand. Mit einem Sieg könnte Marokko als erster afrikanischer WM-Halbfinalist Geschichte schreiben.

Nerven aus Stahl – Hakimi chippt Marokko in den Viertelfinal. Video: SRF

Zwar sind die Marokkaner, die von heissblütigen Fans gewohnt lautstark angefeuert werden, seit fünf WM-Spielen ungeschlagen. Dennoch gilt Portugal als Favorit: Nicht nur wegen der zwölf Tore, die das Team bisher in Katar erzielt hatte. Sondern auch, weil diese von acht verschiedenen Torschützen beigesteuert worden sind.

Einer davon ist Gonçalo Ramos, der gegen die Schweiz als erster Spieler seit Miroslav Klose bei der WM 2002 bei seinem ersten WM-Startelfspiel drei Tore schoss. Ramos erzielte in 74 Spielminuten in der WM-K.o.-Phase drei Tore, während Cristiano Ronaldo noch auf sein erstes Tor in den Finalspielen einer WM wartet (531 Spielminuten).

England – Frankreich

Den Abschluss der Viertelfinals machen am Samstagabend (20 Uhr) England und Frankreich. Das Mutterland des Fussballs gegen den amtierenden Weltmeister: Fussball-Herz, was willst du mehr? Es ist das dritte Duell der beiden Nationen an einer WM-Endrunde. Zwei Mal gewannen bisher die «Three Lions» (in den Gruppenphasen 1966 und 1982).

Allerdings sieht die jüngere Geschichte etwas anders aus: Frankreich hat nur eines der letzten acht Pflichtspiele gegen England verloren (fünf Siege, zwei Unentschieden). Es ist das erste Duell seit einem Testspiel im Juni 2017 (3:2 für Frankreich).

England gegen Frankreich ist auch das Duell der beiden Stürmer-Stars Harry Kane und Kylian Mbappé. Kane erzielte 52 Pflichtspieltore für England und kann mit seinem nächsten Treffer die Rekordmarke von Wayne Rooney (53) einstellen. Von seinen 52 Treffern erzielte er elf bei EM- und WM-Endrunden, englischer Rekord vor Gary Lineker (zehn).

Giroud bricht Henry-Rekord mit Führungstor gegen Polen. Video: SRF

Die Franzosen hingegen sind bei EM- und WM-Spielen seit 13 Partien ungeschlagen, wenn Kylian Mbappé in der Startelf stand. Mbappé war in diesen 13 Partien an zwölf Toren direkt beteiligt (neun Tore, drei Assists). Und wenn er nicht trifft, gibt es ja noch Routinier Olivier Giroud. Der 36-Jährige erzielte drei Tore in der laufenden WM – einzig Kylian Mbappé war öfter erfolgreich für die Équipe Tricolore (fünf Tore).

