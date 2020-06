vor 1h

Grenzöffnung

Was dürfen wir in Italien und was nicht?

Nach rund drei Monaten sind Italiens Grenzen für Feriengäste wieder offen. Grenzenloses Dolce Vita gibt es aber immer noch nicht.

von Katja Fässler

Seit dem 3. Juni gilt für Menschen aus 26 EU-Ländern und weitere Staaten wie der Schweiz wieder Reisefreiheit nach Italien. Darf man sich nun also wieder uneingeschränkt sich in dem Land bewegen? Hier eine Übersicht:

Menschenmassen und Abstand

Sowohl in einem privaten Haushalt, als auch in der Öffentlichkeit sollten Menschenmassen weiterhin vermieden werden. Auch der Mindestabstand von einem Meter, und bei körperlicher Aktivität zwei Meter, muss eingehalten werden. Auch auf Küsse und Umarmungen, wenn auch sonst so üblich in Italien, sollte man verzichten. Dies gilt natürlich nicht innerhalb der Partnerschaft oder Familie.

Einkaufen und Coiffeurbesuche

In vielen Geschäften müssen Handschuhe getragen werden, wie der «Corriere della Sera» schreibt. In Lebensmittelgeschäften seien diese sogar obligatorisch. Bei Coiffeurbesuchen, bei der Kosmetikerin oder in einem überfüllten Zug: Wo immer der Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, muss eine Maske getragen werden. Die generelle Maskentragepflicht ist regional unterschiedlich geregelt.

Aufenthalt am Strand

Und wie sieht das Leben an Italiens Stränden aus? Es gelten die üblichen Abstands – und Hygienemassnahmen. Wie diese an den einzelnen Stränden umgesetzt werden, ist Sache der einzelnen Strandbetreiber. Einige hatten Mitte Mai Lösungskonzepte präsentiert, etwa mit getrennten Zonen für Rentner und Familien oder Plexiglasscheiben. (20 Minuten berichtete)

Öffentlicher Verkehr

Die Staatsbahnen bereiten sich darauf vor, die Reise im ganzen Land wieder aufzunehmen. Einzelne Stationen und Zwischenstopps würden jedoch weiterhin besonders überwacht, schreibt der «Corriere delo Sport». Vor allem Endbahnhöfe und die Flughäfen von Rom, wo auch die Körpertemperatur der Reisenden erfasst wird. In der Region Latium in Mittelitalien soll zudem das Contact-Tracing verbessert werden. Zwischen den 20 Regionen dürfen auch die Italiener selbst wieder hin- und herfahren. Das Verlassen der eigenen Region war lange stark eingeschränkt gewesen.

Quarantäne

Die Coronavirus-Quarantäne für Reisende aus dem Ausland entfällt. Wer mit positiv getesteten Menschen in Kontakt kommt, muss sich wieder wie zuvor in Quarantäne begeben. Wo sie diese zubringen müssten und wie lange diese dauern könnte, sei derzeit unklar, hielt Francesco Quattrini, Delegierter des Regierungsrates für Aussenbeziehungen des Südkantons fest. «Das müssen die italienischen Behörden erst noch definieren.»

Bussen bei Nichteinhaltung

Wer sich in Italien nicht an die verhängten Massnahmen halte, kann gebüsst werden. Die Bussen können von umgerechnet 420 bis 3200 Franken betragen. (20 Minuten berichtete) In der Lombardei gilt beispielsweise ein Maskenobligatorium. Dieses müssten alle respektieren – auch ausländische Touristen.