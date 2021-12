Swissmedic erteilt Zulassung : Was Eltern für die Impfung von Fünf- bis Elfjährigen wissen sollten

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech wurde von Swissmedic jetzt auch für Kinder genehmigt. Wie eine Studie zeigt, kommt es zu einem guten Schutz und bei dieser Altersgruppe seltener zu Nebenwirkungen.

Am Freitag wurde die Impfung von Pfizer/Biontech (Comirnaty®) für Kinder zwischen fünf und elf Jahren genehmigt. Wie Swissmedic am Freitag mitteilte, habe man alle Daten zur beantragten Indikationserweiterung des Covid-19-Impfstoffs sorgfältig geprüft. Die klinischen Studienergebnisse zeigten, dass die Impfung in dieser Altersgruppe sicher und wirksam ist. Das unabhängige wissenschaftliche Swissmedic-Beratergremium HMEC (Human Medicines Expert Committee) hat an seiner Sitzung vom 7. Dezember 2021 den Entscheid von Swissmedic gestützt.