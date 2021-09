Nach Denkmal-Entfernung - Was enthält die geheimnisvolle Zeitkapsel unter der Statue?

Die Statue wurde 1890 in Richmond Virginia (US) errichtet.

Die Statue des Konföderierten-Generals Robert E. Lee wurde am Mittwoch unter tosendem Applaus von Hunderten von Schaulustigen von seinem seit 1890 angestammten Platz abgebaut. Schon früher riefen Bürgerrechtler dazu auf, die Statue zu entfernen. Vergangenen Sommer ordnete der Gouverneur von Virginia, Ralph Northam, im Zuge der landesweiten Protestbewegungen die Entfernung an. Die Proteste brachen nach der Ermordung von George Floys durch einen Polizisten aus. Seit 1890 thronte die sechs Meter hohe Statue auf einem etwa zwölf Meter hohen Sockel inmitten eines Kreisels, schreibt «AP News» .

Fieberhafte Suche

Wir als Volk im Jahr 2021

Ist das über hundert Jahre alte Relikt gefunden, ist das Einsetzen einer neuen Zeitkapsel das nächste Ziel. Was werden nächste Generationen in der aktuell zusammengestellten Box finden? 39 Gegenstände sollen darin hinterlegt werden, darunter eine abgelaufene Glasflasche des Pfizer Covid-19-Impfstoffs, ein Black Lives Matter -Aufkleber und das Bild von schwarzen Ballerinas mit emporgestreckten Fäusten, das während der Protester für die Rassengerechtigkeit vor der Statue aufgenommen wurde. «Die neue Kapsel soll widerspiegeln, wer wir als Volk im Jahr 2021 sind», sagt Northam.

Und was erhoffen sich die Suchtrupps in der Kapsel zu finden, die aktuell in der Erde steckt? Ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1887 lässt vermuten, dass sich in der kupfernen Kiste hauptsächlich kleinere Erinnerungsstücke befinden. Da wären zum Beispiel ein US-Silberdollar und eine Knopfsammlung aus der Zeit der Konföderierten.