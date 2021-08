«Auf jeden Fall keinen Sex» - Was erwartet Schweizerin Andrina Santoro bei «Love Island»?

Ab Montag ist Fitness-Coach und Ex-Bachelorette Andrina Santoro (28) in der deutschen Kuppelshow «Love Island» zu sehen. Die Schweizerin tritt gegen folgende sechs Kandidatinnen an.

Ab Montag stürzen sich bei «Love Island» 13 liebes- und famehungrige Singles in ein dreiwöchiges Liebesabenteuer und versuchen, isoliert in einer Villa auf Mallorca Challenges zu bestreiten und dabei Paare zu bilden. Denn wer allein bleibt, fliegt raus – und verpasst damit die Chance auf umgerechnet 54’000 Franken Preisgeld. Mitten drin: die ehemalige Schweizer Bachelorette Andrina Santoro. Das erwartet die 28-Jährige in der deutschen Kuppelshow auf RTL Zwei.