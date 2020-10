Was es mit der Metzgete auf sich hat

Die Tradition der Metzgete stammt aus einer Zeit, lange bevor es grosse Schweinefarmen gab, Bauern hielten ihre Tiere oft nur zum Eigengebrauch, sie über den Winter zu füttern, war vielen zu teuer. Und wenn man schon so bescheiden und sparsam lebt, dann versteht es sich von selbst, dass das ganze Tier – heute würde man sagen «Nose to Tail» – verarbeitet wird.

Vom Tier wird ziemlich alles, also auch Blut, Innereien, Speck und Bauch- und Kopffleisch verarbeitet.

Sagt man alles, meint man auch alles

Heute präsentiert sich die Situation natürlich etwas anders. Doch auch im Jahr 2020 gibt es noch Kleinbauern, die ihre Tiere selber metzgen und verarbeiten – die Produkte werden gerne in Landgasthöfen angeboten. Blut- und Leberwürste gibt es oft auch beim Grossverteiler.

Was ist deine Meinung?

Ist, in Zeiten von vegetarischen und veganen Ersatzprodukten oder Alternativen und von kreativer Gemüseküche, Metzgete überhaupt noch zeitgemäss? Was haltet ihr von diesem fleischigen Gelage? Diskutiert mit in den Kommentaren und stimmt ab. Wir sind auf eure Meinung gespannt!