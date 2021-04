Weiss, grau, schwarz, silber – dieses Bild, wie hier an der Zürcher Rosenbergstrasse, ist man heute viel eher gewohnt.

Ein Bild aus den 1980er-Jahren: Vieles hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert. Besonders die bunten Autos fallen auf.

Heute dominieren schwarz, weiss und grau bei den Autolacken: Diese Farben waren 2020 am beliebtesten und machten weltweit 72 Prozent der Lacke aus.

Baustil, Schriftzüge, Autos – ein Blick auf das obige Bild zeigt, wie viel sich in den letzten Jahren verändert hat.

Zugegeben: An diesem Bild aus den 1980er-Jahren ist einiges anders als heute. Die Fassade des Wohngebäudes, das neben dem Emmen Center steht und wegen Statikproblemen bald renoviert werden muss, ist bunter geworden. Das ganze Einkaufszentrum hat inzwischen mehrere Faceliftings hinter sich. Und auch die Autos haben sich seither verändert. Und bei den Autos bleiben wir auch: Zu sehen sind vier Fahrzeuge – zwei rote, ein gelbes und ein blaues. Bunte Farben also. Ein solch buntes Bild heute fotografieren zu wollen, das könnte schwierig werden.

Würde das Bild heute geschossen, dann wären die Fahrzeuge wohl schwarz, grau, weiss und silber. Das sind nämlich laut dem Autolackhersteller Axalta die beliebtesten Autofarben weltweit. Dieser ermittelt jährlich in seinem Global Automotive Color Popularity Report die beliebtesten Farben. Im Jahr 2020 in Europa am beliebtesten waren graue und weisse Autos: Sie machten jeweils 25 Prozent aus. Auf Platz drei der beliebtesten Autolacke liegt schwarz mit 21 Prozent. Blau machte zehn Prozent aus, silber neun Prozent und rot fünf Prozent.