Basel: Was fischt denn da die Feuerwehr aus dem Kamin?

1 / 6 Was für einen Vogel hat die Feuerwehr denn hier aus dem Kamin gezogen? Am Freitagmorgen wurde sie wegen eines tierischen Einsatzes in die Rheingasse gerufen. News-Scout «Mein Freund wurde vom Geräusch im Kamin geweckt», erzählt die News-Scout. Sie hätten zunächst nicht gewusst, was es sei. «Es tönte aber nach einem Vogel», sagt sie. Nach Rücksprache mit dem Vermieter alarmierte sie dann die Feuerwehr. News-Scout Diese machte sich kurze Zeit später am Cheminée zu schaffen. Nachdem die Luke des Abzugs geöffnet war, konnten sie schliesslich einen ziemlich grossen Entenvogel aus dem Kamin bergen. News-Scout

Am Freitagmorgen musste die Feuerwehr in Basel für einen tierischen Einsatz ausrücken. In der Rheingasse war eine Gänsesäger-Ente in einen Kaminschacht geplumpst. «Mein Freund wurde vom Geräusch im Kamin geweckt», erzählt die News-Scout. Sie hätten zunächst nicht gewusst, was es sei. «Es tönte aber nach einem Vogel», sagt sie. Nach Rücksprache mit dem Vermieter alarmierte sie dann die Feuerwehr.

Diese machte sich kurze Zeit später am Cheminée zu schaffen. Nachdem die Luke des Abzugs geöffnet war, konnten sie schliesslich einen ziemlich grossen Entenvogel aus dem Kamin bergen. «Die Feuerwehrmänner haben den Vogel sehr liebevoll untersucht», erzählt die News-Scout. In einer Box transportierten sie ihn anschliessend ans Rheinufer, wo die Ente wieder in die Freiheit entlassen wurde.