Eine Frau sitzt im Bett auf einem Mann und sie lächeln sich an

Zwei junge Frauen liegen im Bett und schauen sich an

Welche Dinge flüsterst du gerne in willige Ohren?

Was machst du, um dein Gegenüber auf Touren zu bringen?

«Nimm mich, du Hengst!» Mit den richtigen Worten kann man jemanden definitiv um den Verstand bringen. Doch auf Deutsch klingt das sexy Gesäusel für viele sofort mehr nach abstossender Porno-Sprache statt heissem Dirty talk. Herzhaftes Gelächter, Ekel oder gar eine Ohrfeige können die Folgen sein.

Was machst du, um dein Gegenüber auf Touren zu bringen? Welche Dinge flüsterst du in die Ohren deines Gspusis – und in welcher Sprache?