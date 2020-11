Hype um Sextoy «Was früher der Vibrator war, ist heute der Analplug»

Nach Vibrator, Womanizer und Sexpuppen kommt der Analplug: In den letzten Monaten ist ein regelrechter Hype um das Sextoy ausgebrochen. Eine Sexualtherapeutin erklärt, worin seine Vorzüge liegen und wieso er plötzlich so beliebt ist.

Sextoys sind aus den Schlafzimmern der Schweizer fast nicht mehr wegzudenken. Wie die grosse Sexumfrage von 20 Minuten zeigt, nutzen mit 48 Prozent fast die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer ein solches Spielzeug . Frauen greifen dabei mit 57 Prozent häufiger zu Hilfsmitteln als Männer (40 Prozent). Doch nebst Vibratoren, Dildos und künstlichen Vaginen ist noch ein anderes Toy in vielen Haushalten zu finden: d er Analplug, auch Butt Plug genannt.

Dabei zeigen sich deutliche Geschlechterunterschiede: Vor allem Männer schwören auf dieses Gadget. 33 Prozent der Sextoynutzer geben an, dass sie den Butt Plug als Hilfsmittel verwenden. Bei den Frauen sind es nur 19 Prozent, die einen Analplug in der Toykiste haben. Insgesamt wird der Analplug von einem Viertel aller Sextoynutzer verwendet – also von 12 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer.

Die grösste Sexumfrage der Schweiz 22'659 Personen aus der ganzen Schweiz haben am 25. und 26. Juli online an der grössten Sexumfrage der Schweiz teilgenommen. 20 Minuten hat die Umfrage in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen LeeWas, das schweizweit auf Newsportalen regelmässig umfassende Abstimmungs- und Wahlumfragen macht, durchgeführt. LeeWas gewichtet die Umfragedaten nach demografischen und geografischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,2 Prozentpunkten.

Auch Alan Frei, Gründer von Amorana.ch hat in den letzten Jahren einen regelrechten Boom auf anale s Spielzeug beobachtet: «Seit 2017 sind die Verkäufe um 400 Prozent gestiegen. Den grössten Kaufzuwachs gab es aber zwischen Mitte 2019 und jetzt.» Der Geschlechterunterschied ist laut dem Amorana-Gründer auch auf der Website deutlich sichtbar: «65 Prozent der Käufer unserer Analplugs sind Männer. Frauen machen gerade einmal 35 Prozent aus.»

«Männer nutzen das Toy eher allein»

Sexualtherapeutin Dania Schiftan erklärt sich die steigende Nachfrage vor allem durch die Experimentierfreudigkeit der Menschen: «Einige kaufen sich Toys aus Neugierde. Was früher der Vibrator war, ist heute der Analplug.» Aber auch Pornos hätten einen grossen Einfluss auf das Sexualverhalten der Schweizer. Von dort stamme das Bild, dass der Butt Plug hauptsächlich bei Frauen angewendet werde. Dies zeigt sich laut Schiftan vor allem bei Paaren: «Beim gemeinsamen Sex wird der Plug mehrheitlich der Frau eingeführt, in meiner Praxis erzählen aber viele Männer, dass sie das Toy bei der Selbstbefriedigung allein nutzen.»

Gemäss der Sexualtherapeutin sei das Spielen am männlichen Anus in der Gesellschaft leider i mmer noch mit Mythen belegt. «Heterosexuelle Männer sorgen sich häufig, dass sie dann als schwul gelten könnten – das bremst viele in ihrer Experimentierfreude.» Dabei hat das Lustempfinden am Anus nichts mit der sexuellen Ausrichtung zu tun: «Es ist ein Fakt, dass sich dort viele Nervenzellen befinden und es bei beiden Geschlechtern als erogene Zone gilt – ähnlich wie Brustwarzen», so Schiftan. Auch dass das Toy nur eine Vorbereitung auf Analverkehr sei, sei ein Mythos. «Die Idee liegt nicht nur im Dehnen, sondern auch in der Lustentwicklung für die neue Berührung.»

«Analplugs werden häufig falsch benutzt – jede Notaufnahme kennt solche Fälle»

Doch das Sextoy berge auch Risiken. So ist etwa eine Scheideninfektion durch Fäkalbakterien nicht ausgeschlossen. Auch eine Durchfallerkrankung kann entstehen, wenn der Butt Plug mit dem Mund in Berührung kommt. «Wichtig ist daher, dass der Plug nicht vom Anus in die Scheide eingeführt wird, ohne ihn vorher gründlich zu säubern.» Auch die Möglichkeit, dass das Analspielzeug im After verschwindet, besteht, da der Darm im Gegensatz zur Scheide eine Sogwirkung hat. Erst vergangenes Jahr musste sich eine 20-jährige Britin deshalb notfallmässig operieren lassen.

Schiftan: «Zwar hat jedes Plug einen Stöpsel/Griff, damit das Toy nicht ganz im Darm verschwindet – doch jeder Notfallaufnahme sind solche Sexunfälle bekannt, weil manche Leute d as Spielzeug falsch benutzen.» Die Sexualtherapeutin rät, den Anus zuerst mit den Fingern zu erkunden, um ein Gespür dafür zu bekommen. Zudem soll e man beim Einsatz des Toys vorsichtig und behutsam vorgehen und viel Gleitmittel verwenden. «Ein zu schnelles Stossen kann zu starken Schmerzen und Rissen führen, die ziemlich unangenehm sind.»