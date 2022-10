Basel: «Was für ein empathiefreier Schreibtischtäter hat das verbrochen?

Der Stadtführer Roger Rebmann ärgert sich auf Twitter darüber und schreibt: «Fast fuhr das Velo in die sehschwache Seniorin an der baufrischen ÖV-Haltestelle. Was für ein empathiefreier Bürostuhl-Husar hat die neuen Zweiradstreifen zwischen Tram und Wartebereich verbrochen?»

«Die ältere Dame stand auf der Sockelkante, um zu schauen, ob ihr Tram kommt. Normalerweise muss man dabei keine Angst haben, umgefahren zu werden!», so Rebmann. Der Fahrradstreifen verlaufe genau zwischen Tramlinie und Wartebereich. «Das schützt den Velofahrer vor dem Tram. Für die wartenden Leute kann das aber gefährlich sein», so der Stadtführer.

Auf Twitter löste der Post mehrere Reaktionen und Zuspruch aus. «Dumme Aktion der Planungsbehörde. Aber ein intelligenter Velonutzer fährt an so einer Haltestelle auch in Schrittgeschwindigkeit», reagiert ein User auf Rebmanns Tweet. Ein anderer schimpft über das Baudepartement als «talentfreie Zone». Rebmann reagiert beschwichtigend und meint, nicht alles sei schlecht. «Der bisher vollendete Teil der umgestalteten Freien Strasse gefällt mir zum Beispiel gut», so der Stadtführer.