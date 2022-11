WM 2022: Deutsche Fans feiern SRF-Mann Sascha Ruefer auf Tiktok ab

Mit einem hart umkämpften 1:0 knorzte sich die Schweiz am Donnerstag zum WM-Auftaktsieg gegen Kamerun. Wie seit 2008 bei jedem Nati-Spiel mittendrin, statt nur dabei, ist auch SRF-Kommentator Sascha Ruefer. Der 50-Jährige kommentiert die Partie aus Doha in gewohnt euphorischer Manier.

«Schieb doch den Ball links am Pfosten vorbei, Himmel noch mal», ärgert sich Ruefer, als der eingewechselte Haris Seferovic in der Nachspielzeit eine Riesenchance zum 2:0 vergibt. Ein TV-Kommentar, der zurzeit vor allem in Deutschland viral geht. Am Freitagmorgen um neun Uhr hat ein Clip der Szene auf Tiktok knapp zwei Millionen Aufrufe und über 114’000 Likes.