«Was für ein kindisches Verhalten» – Toni Kroos für Interview-Abbruch kritisiert

Unterschiedliche Meinungen : «Was für ein kindisches Verhalten» – Kroos für Interview-Abbruch kritisiert

Toni Kroos erntet für seine Reaktion auf die Interview-Fragen eines ZDF-Reporters Kritik, wird aber auch gelobt. Die 20-Minuten-Community hat eine klare Meinung.

Der fünfmalige Champions-League-Sieger Toni Kroos von Real Madrid hat nach dem Finalsieg gegen den FC Liverpool ein TV-Interview abgebrochen. «Du hattest 90 Minuten, dir vernünftige Fragen zu überlegen, und dann stellst du mir zwei so Sch***-Fragen», antwortete der Ex-Weltmeister im Sieger-Interview des ZDF kurz nach dem 1:0. Gefragt worden war der 32-Jährige, ob es überraschend gewesen sei, dass Real im Endspiel am Samstagabend im Stade de France so unter Druck geraten war.