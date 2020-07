Hollywood trauert um Preston

«Was für ein Verlust»

Schauspielerin Kelly Preston ist am Sonntag im Alter von 57 Jahren gestorben. Wegbegleiterinnen und Hollywood-Kollegen nehmen via Social Media Abschied.

Und hier an der Seite von Tom Cruise im 1996er-Hit «Jerry Maguire».

Hier ist sie in der 1986er-Comedy «Twins» mit Arnold Schwarzenegger (Bild) und Danny DeVito zu sehen

Vor zwei Jahren wurde bei Kelly Preston Brustkrebs diagnostiziert. Am Sonntag hat die Schauspielerin und Ehefrau von Hollywoodstar John Travolta (66) den Kampf gegen die Krankheit verloren . Nachdem Travolta ihren Tod via Instagram bestätigte , nimmt die Entertainment-Welt nun Abschied von Preston.

Dies gab ihr Ehemann John Travolta (66) am Sonntag via Instagram bekannt und teilte dieses Foto von ihr.

Kelly Preston verstarb am Sonntag mit 57 Jahren.

Maria Shriver (64), Journalistin, Autorin und Ex-Frau von Arnold Schwarzenegger: «Kelly war so eine strahlende, liebende Seele, eine talentierte Schauspielerin und eine liebende Mutter und Ehefrau. Mein Herz bricht beim Gedanken an ihre Familie, die dieses traurige Gefühl bereits kennt.» Damit meint sie wohl den gemeinsamen Sohn Jett , der im Alter von 16 Jahren nach einem epileptischen Anfall gestorben war.

Josh Gad (39), Schauspieler: «Ich bin komplett schockiert. Was für eine schöne und grossartige Schauspielerin und Person. Es macht mich sehr traurig, dass sie so jung gestorben ist. Was für ein Verlust.»