Sohn Romeo ist da – Nati-Star Remo Freuler ist erstmals Vater geworden

Freuler kehrte am Mittwoch gerade erst aus Litauen zurück.

Was für aufregende Tage für Remo Freuler. Zuerst besiegte er mit der Nati Nordirland, dann gabs in Litauen ein 4:0 und kaum ist der 29-Jährige wieder zuhause, darf er verkünden: «Benvenuto Romeo – willkommen Romeo.» So machte Freuler die Geburt seines Sohnes auf Instagram publik. Dasselbe Foto und dieselben Worte postete seine Frau Kristina. Für das Paar ist es der erste Nachwuchs.