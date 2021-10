Das können die neuen Airpods von Apple

Apple hat am Montagabend gleich mehrere neue Produkte vorgestellt. Mit den Airpods der dritten Generation erhalten die drahtlosen Kopfhörer des Herstellers ein neues Design. Es ist die erste grosse optische Veränderung der Kopfhörer seit 2016. So haben die Airpods neu einen kürzeren Stiel als die Vorgänger – ähnlich wie die Pro-Modelle. Die weisse Farbe bleibt.

Weiter hat der Hersteller zwei neue Prozessoren und neue Macbook-Pro-Modelle gezeigt. Die neuen Chips sollen besonders schnell sein und damit den Ansprüchen von Pro-Nutzern und Pro-Nutzerinnen genügen. Dabei wurde bei den Geräten nicht nur an der Performance, sondern auch beim Display geschraubt. So kann der Bildschirm neu bis zu 120 Bilder pro Sekunde darstellen, was besonders beim Scrollen angenehm ist. Etwas unschön: Das neue Macbook Pro erhält einen sogenannten Notch, also einen Balken, wie es bei den neueren iPhones üblich ist. Darin verstecken sich aber keine Sensoren wie beim iPhone, sondern eine verbesserte Webcam.