Jugendanwaltschaft ermittelt : Was geschah auf dem WC eines Kindergartens in Baselland?

Laut den Angaben von Eltern sollen Sek-Schüler in den Kindergarten eingedrungen und mit den Kindern auf die Toilette gegangen sein. Eine Sechsjährige vertraute sich ihrem Vater an.

Es muss sich etwas zugetragen haben in einem Kindergarten im Laufental BL, etwas Dramatisches. Dies steht für verschiedene beteiligte Parteien fest. Gemäss den Aussagen von Eltern, die sich auf die Angaben ihrer sechsjährigen Tochter stützen, sollen sich am 15. April mehrere Sekundarschüler Zutritt zu einem benachbarten Kindergarten verschafft haben.

Dann sollen sie mit den Kindern auf die Toilette gegangen sein, wie die «Basler Zeitung» (Bezahlartikel) berichtet. Was da genau geschah, wird derzeit ermittelt. Ein Vater erzählt, dass ihm seine Tochter gesagt habe, dass «etwas passiert ist und dass sie Angst hat, darüber zu reden». Seither schweige sie und verhalte sich ängstlich in der Nähe von jungen Männern. Für den Vater ist klar, «die Jugendlichen haben unsere Mädchen gezielt unter Druck gesetzt, nichts zu sagen».

Eltern erheben schwere Vorwürfe

Die betroffene Schulleitung wandte sich, nachdem sie über die Ereignisse unterrichtet worden war, «fassungslos und entsetzt» an die Eltern. Auch wenn man nichts dafür könne, so entschuldige man sich doch in aller Form, heisst es bei der «BaZ» weiter. Die Polizei wurde umgehend verständigt und auch die Jugendanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese laufen nun seit einem Monat.