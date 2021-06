Kanada - Was geschah mit den 215 toten Indigenen-Kindern?

«Das hier ist der Ort des Grauens», sagt eine ehemalige Schülerin, die das Kamloops-Internat in Kanada besuchte.

Der Fund führte in Kanada zu kollektiver Bestürzung. Auf dem Gelände einer ehemaligen Internatsschule in der kanadischen Provinz British Columbia fanden Forscherinnen und Forscher die sterblichen Überreste von 215 indigenen Kindern. Die Kinder gehörten grossmehrheitlich dem indigenen Stamm der Tk’emlups te Secwépemc an.