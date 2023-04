Was geschah mit den drei Leuchtturmwärtern von Eilean Mòr?

1 / 16 Was idyllisch aussieht, ist der Schauplatz eines mysteriösen und bis heute ungeklärten Verschwindens dreier Männer. Getty Images/EyeEm Es handelte sich dabei um Thomas Marshall, Donald McArthur und James Ducat (von links nach rechts). Die drei Männer waren im Jahr 1900 auf Eilean Mòr als Leuchtturmwärter im Einsatz, als sie zum letzten Mal lebend gesehen wurden. Screenshot Google Earth

Darum gehts Im Jahr 1900 verschwanden in Schottland drei Leuchtturmwärter unter mysteriösen Umständen.

Die Geschehnisse ereigneten sich auf den Flannan Isles.

Mehr als das genaue Datum konnte bis heute nicht sicher geklärt werden.

Statt handfester Beweise gibt es zahlreiche Theorien.

Neben realistischen Erklärungsversuchen gibt es auch solche, die die Paranormalität bemühen.

Das spurlose Verschwinden dreier Männer von der Insel Eilean Mòr ist das grösste Rätsel Schottlands neben der noch immer offenen Frage, ob im Loch Ness wirklich ein Ungeheuer lebt oder nicht. Und genauso wie bei «Nessie» ranken sich auch um die Geschehnisse vom 15. Dezember 1900 mehrere, teilweise abstruse Theorien.

Flannan Isles ​​Die unbewohnten Flannan Isles, auch Seven Hunters genannt, gehören zu den Äusseren Hebriden und gliedern sich in drei separate Gruppen: Die östliche Gruppe, die im Wesentlichen aus Eilean Mòr (Big Isle), Eilean Tighe und den zwei Felsentürmen, sogenannten Stacs, Lamh a’ Sgeir Mhor und Lamh a’ Sgeir Bheag besteht.

Die südliche Gruppe liegt 650 Meter südlich der östlichen Gruppe und besteht hauptsächlich aus den drei Inseln Soray (Eastward Isle), Sgeir Toman und Sgeir Righinn.

Zu der westlichen Gruppe zählen die Inseln Roareim, Eilean a’ Ghobha (Isle of the Blacksmith) und Bròna Cleit (Sad Sunk Rock), letztere ohne Vegetation, sowie der Stac Sgeir nan Eoin. Die Insel Eilean Mòr, auf der die drei Leuchtturmwärter im Jahr 1900 verschwanden, ist mit 18 Hektaren die grösste Insel der gesamten Gruppe. Weil die Eilande als für Seefahrer tückisch gelten, wurde hier zwischen 1895 und 1899 das Flannan Isles Lighthouse errichtet. Seit September 1971 wird der Leuchtturm automatisch betrieben.

Warum waren die Männer auf Eilean Mòr?

Die drei Männer – James Ducat, Thomas Marshall und Donald McArthur – dienten auf dem unbewohnten Eiland als Leuchtturmwärter. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Dezember 1900 entzündeten sie seit rund anderthalb Jahren – seit der Inbetriebnahme des Leuchtturms – allabendlich das Licht im Turm, das den Schiffen auf dieser Route sichere Fahrt ermöglichen sollte. Während Ducat und Marshall zur festen Besatzung gehörten, war McArthur nur durch Zufall dort: Er war für William Ross eingesprungen, der krankheitsbedingt auf dem Festland bleiben musste.

Wie fiel auf, dass etwas nicht stimmte?

Erste Hinweise, dass etwas anders war als sonst, stammen vom 15. Dezember 1900: Die Crew des Dampfers «Archtor», der damals die Insel passierte, notierte in ihrem Logbuch, dass der Leuchtturm trotz schlechter Wetterbedingungen nicht leuchtete. Drei Tage später meldete die Besatzung dies dem Northern Lighthouse Board, das für den Betrieb des Flannan Isles Lighthouse zuständig war.

Das Verschwinden der Leuchtturmwärter wurde erst während eines Besuchs des Versorgungsschiffes «Hesperus» am 26. Dezember 1900 entdeckt. Die Crew um Kapitän Harvey kam damals alle zwei Wochen zur Insel, um einen der Wärter mit zurück an Land zu nehmen und durch einen Ersatzmann auszutauschen, der einen zweiwöchigen Landurlaub antrat. Durch diesen regelmässigen Wechsel sollte die Psyche der Wärter geschont werden. Auch Material und Lebensmittel gelangten auf diese Weise auf die Insel. Es war zu dieser Zeit die einzige Verbindung zum Festland.

Wie der «Archtor»-Crew fiel auch der «Hesperus»-Besatzung der fehlende Lichtschein des Turms auf. Zudem liess sie das Ausbleiben sämtlicher Lebenszeichen stutzen. Als selbst auf das Schiffshorn und eine abgefeuerte Leuchtrakete keine Reaktion erfolgte, liess Kapitän Harvey den zur Ablöse mitgebrachten Wächter Joseph Moore an Land gehen und nach den Leuchtturmwärtern schauen – erfolglos, wie seinem noch am gleichen Tag verschickten Telegramm zu entnehmen ist: «Auf Flannans hat sich ein furchtbarer Unfall ereignet. Die drei Keeper Ducat, Marshall und der Ersatzmann sind verschwunden.»

Was passierte dann?

Weil die Nacht hereinbrach, stoppte die «Hesperus»-Besatzung ihre Suche und trennte sich: Während der Kapitän an Bord des Schiffes blieb, um allfällige Reaktionen auf seinem Telegramm mitzubekommen, begaben sich Moore und drei weitere Männer an Land. «Wir gingen zum Lichtraum hinauf und zündeten das Licht in dieser Nacht und seitdem jede Nacht zur richtigen Zeit an», notierte Moore am 28. Dezember 1900 in einem Brief an seinen Arbeitgeber. Am nächsten Tag setzten die Männer ihre Suche fort. Doch obwohl sie dieses Mal die gesamte Insel absuchten, «fanden wir nichts, was erklären könnte, wie sie verschwunden sind». Moore und seine Kollegen fanden nur Hinweise, mit denen sie den Zeitpunkt des Verschwindens ziemlich sicher bestimmen konnten, und solche, die ihnen weitere Rätsel aufgaben.

Wann sind die Männer verschwunden?

Am Nachmittag des 15. Dezember. «Bis zum 13. gibt es Eintragungen im Logbuch», so Moore. «Und für den 14. gibt es Eintragungen auf der Schiefertafel, zum Teil auch für den 15. Am 14. kam der Wind vorherrschend aus westlicher Richtung, mit starken Böen und Schauern. Am 15. ist das Löschen des Leuchtfeuers auf der Tafel vermerkt, zusammen mit den Barometer- und Thermometerwerten innen und aussen, wie gewöhnlich notiert um neun Uhr vormittags, ebenfalls die Windrichtung.» Das deutet darauf hin, dass die Männer am Nachmittag des 15. Dezember verschwunden sind.

Welche Hinweise gaben Rätsel auf?

An der Ostküste der Insel stellten die Männer bei ihrer ausgedehnten Suche nichts Ungewöhnliches fest. Auf der Westseite war das anders: «Wir hatten auf halber Höhe der Gleise eine alte Kiste, in der wir Taue und Ausrüstung für die Westlandung aufbewahren konnten, und sie ist weg», hielt Moore fest. Nur einige Seile hätten verstreut auf dem Felsen, in 30 Metern über dem Meeresspiegel gelegen. «Sie wurden, so scheint es, herausgespült.» Ebenfalls verschwunden war den Aufzeichnungen nach ein Eisengeländer in der Nähe der Eisenbahngleise und beim Kran. Auch «der Handlauf zum Festmachen der Festmacherleine für das Boot ist vollständig weggetragen», so Moore. Allerdings fänden sich keine Hinweise darauf, was die Leuchtturmwärter dort gewollt haben könnten und dass sie dort verschwanden.

Als merkwürdig bezeichnet Moore die Erkenntnis, dass nur zwei der drei Leuchtturmwärter wie sonst bei Ausseneinsätzen wetterfeste Kleidung getragen haben. «McArthur hat seinen Mantel zurückgelassen, was meines Wissens zeigt, dass er nur im Hemd rausgegangen ist.» Das sei merkwürdig: Sonst habe er schliesslich immer seinen Mantel getragen.

Gab es eine offizielle Untersuchung?

Die gab es tatsächlich. Durchgeführt hat sie der Superintendent des Northern Lighthouse Boards, Robert Muirhead, der seinen Bericht am 8. Januar 1901 vorlegte. Darin kommt er zu dem Schluss, dass die Männer wahrscheinlich am Nachmittag des 15. Dezember in der Nähe des westlichen Landungsstegs die Kiste und den Kran sichern wollten, als eine unerwartet grosse Welle auf die Insel schwappte und sie mit «unwiderstehlicher Gewalt wegfegte». Muirhead nahm an, dass zunächst wohl nur zwei Männer nach draussen gegangen sind. «Als sie nicht zurückkehrten, ging der dritte Mann, um nachzusehen, und auch er wurde vom Meer mitgenommen.» Das würde die fehlenden Regenkleider McArthurs erklären. Muirheads Ausführungen überzeugten jedoch nicht alle.

Welche alternativen Theorien gibt es?

Mehrere, sie reichen von paranormalen Aktivitäten wie der Entführung durch Ausserirdische über ein Seeungeheuer bis hin zu einem Kampf unter den drei Wärtern, bei dem die Männer miteinander über die Klippe in den Tod stürzten. Andere Stimmen vermuten, dass McArthur, der ein Schläger gewesen sein soll, die beiden anderen Männer getötet haben könnte, bevor er Suizid beging. Wirkliche Anhaltspunkte für diese Ansätze gibt es jedoch nicht. Was damals wirklich passierte, wird wohl genauso ein Geheimnis bleiben wie die mysteriösen Geschehnisse am Berg Otorten im Uralgebirge im Jahr 1959.

