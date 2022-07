Berner Jura: Was geschah mit Hund Boston? 5000 Franken sollen seinen Tod aufklären

Eine Spaziergängerin fand das Tier am nächsten Tag tot am Waldrand. Ein blutiger Knüppel lag laut der Besitzerin unweit des Kadavers. Die betroffene Familie setzt nun eine Belohnung von 5000 Franken aus. Sie will wissen, wie Boston tatsächlich gestorben ist.

Der Berner Sennenhund Boston war am Sonntagabend, den 10. Juli, während eines Spaziergangs in den Wäldern von Le Fuet im Berner Jura ausgebüxt. Am nächsten Tag wurde das Tier von einer Spaziergängerin tot am Waldrand zwischen Le Fuet und Sornetan (BE) aufgefunden. Das Bild, das die Besitzerin schildert, ist brutal: Die Zähne seines Unterkiefers seien abgebrochen gewesen. Seine Besitzerin habe zudem unweit des Kadavers einen blutverschmierten Holzknüppel gefunden, an dem noch Hundehaare klebten. Die Familie ist unendlich traurig – aber auch beunruhigt. «Bei Bostons Tod wurde sicher nachgeholfen», sagt die Besitzerin zu 20 Minuten. Sie gehen von einer Gewalttat aus. «Ich vermute, ein Auto hat ihn erst angefahren. Doch Boston war vermutlich noch nicht ganz tot. Da hat man ihn mit dem Knüppel totgeschlagen», vermutet die Besitzerin von Boston, Aude Jolidon. Sie glaubt auch, dass der Hund im Wald abgelegt wurde, um «die Tat zu verschleiern».