Es sind zwei Kundgebungen angekündigt. Eine soll in der Nähe von Zürich stattfinden, eine andere ist für die Stadt Bern geplant. In der Stadt Neuenburg haben die Stadtbehörden zudem eine ähnliche Kundgebung für nächsten Samstag bewilligt.

In Bern hoffen die Organisatoren auf 50'000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei der Stadt Bern hat man gar keine Freude an der geplanten, nicht bewilligten Kundgebung. «Es ist mit Kontrollen und Massnahmen bei Nichteinhaltung der Corona-Regeln zu rechnen», so der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause. Man wolle in Bern keine Bilder wie in Liestal oder Aarau sehen.