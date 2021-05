Truppen-Umzug von Lyss nach Thun - Was geschieht nun mit Armee-Katze Brigadier Broccoli?

Die Armee-Katze Brigadier Broccoli ist der Liebling auf dem Armeegelände in Lyss BE.

Die alte Katzendame wird jedoch in Lyss bleiben – in guten Händen, so die Armee.

Die 18-jährige Katzendame Brigadier Broccoli lebt auf dem Waffenplatz in Lyss BE.

Sie ist offizielles Mitglied der Schweizer Armee: Katzendame Brigadier Broccoli. Seit sechzehn Jahren wohnt sie auf dem Waffenplatz in Lyss BE und besitzt sogar ein offizielles Dienstbüchlein. Ihre Aufgabe: Für gute Stimmung sorgen und die Rekruten aufmuntern. Nun zieht die Armee jedoch aus Lyss ab, und das Seeland fragt sich: Geht somit nicht bloss eine 100-jährige Ära, sondern auch die herzerwärmende Geschichte von Armee-Katze Brigadier Broccoli zu Ende?

Fans aus ganz Europa

Die Geschichte von Brigadier Broccoli beginnt im Jahr 2005, als die Katze der Kaserne in Lyss zulief. «Anfangs brachten wir sie immer wieder in ihr Quartier zurück, doch sie kehrte postwendend auf unseren Waffenplatz zurück», erzählt Oberst Marc Pascal Gugelmann, Kommandant Waffenplatz Lyss gegenüber 20 Minuten. Die Katze hatte mit dem Armee-Areal längst ein neues Zuhause gefunden – wo sie herzlichst aufgenommen wurde. «Brigadier Broccoli wird hier wie ein Familienmitglied behandelt.»

Vor allem die Rekruten und jungen Kader hätten Freude an Brigadier Broccoli, die ihnen gerne mal die Nachtwache oder das lange Warten versüsse. Das Interesse an der Katze sei gross: «Regelmässig bekommt sie Katzenfutter aus der ganzen Schweiz zugeschickt», so Gugelmann. Sogar aus Russland hat die Katze schon ein Fresspaket erhalten. Sie geniesst Berühmtheit in ganz Europa – auf Facebook hat sie mehrere Tausend Freunde. Im Seeland und in der Facebook-Gruppe fragt man sich, was nach dem Umzug der Truppen aus der Katzendame wird.