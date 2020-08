Die Guillotine-Klausel

Das Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) mit der EU trat am 1. Juni 2002 in Kraft. Es erlaubt es Schweizerinnen und Schweizern, in jedem Mitgliedstaat der EU zu leben, zu arbeiten und zu studieren, für EU-Bürger gilt dasselbe in Bezug auf die Schweiz. Das Personenfreizügigkeitsabkommen gehört zu sieben bilateralen Abkommen, die als Paket zwischen der Schweiz und der EU ausgehandelt wurden. Fünf Abkommen der Bilateralen I sichern der Schweiz und der EU den gegenseitigen Marktzugang: die Abkommen über technische Handelshemmnisse, das öffentliche Beschaffungswesen, die Landwirtschaft sowie den Land- und den Luftverkehr. Das Forschungsabkommen regelt die Teilnahme der Schweiz an den EU-Forschungsprogrammen. Das FZA ist rechtlich mit den übrigen sechs Abkommen der Bilateralen I verknüpft: Wird es gekündigt, treten sechs Monate später automatisch auch die anderen Abkommen ausser Kraft (Guillotine-Klausel).