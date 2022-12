Argentinien oder Kroatien: Wer kommt in den WM-Final?

Erster WM-Halbfinal : Was gibt den Ausschlag – Messis Torriecher oder Kroatiens Stahlnerven?

Wer wird am Dienstag als erstes Team in den WM-Final einziehen? Ein Einblick in die Statistik zeigt, wie eng die Kiste zwischen Argentinien und Kroatien sein wird.

Triumph über die Niederlande: Dank dieses Treffers im Elfmeterschiessen lebt Messis WM-Traum. Video: SRF

Darum gehts Am Dienstag wird an der WM in Katar der erste Halbfinal ausgetragen.

Vizeweltmeister Kroatien fordert Argentinien und Lionel Messi.

20 Minuten zeigt dir auf, welche Statistik für welches Team spricht.

Am Dienstag ab 20 Uhr (live bei uns) wird zwischen Argentinien und Kroatien der erste WM-Finalist ermittelt. Es ist erst das dritte Aufeinandertreffen der beiden Nationen an einer Weltmeisterschaft – das erste überhaupt in der K.-o.-Phase. Argentinien gewann 1998 mit 1:0, das letzte Duell gewann 2018 Kroatien gleich mit 3:0.

Heisst: ausgeglichene (WM-)Bilanz zwischen den beiden. Wer ist denn nun der Favorit? Um diese Frage zu beantworten, ist 20 Minuten für dich ins Datenmeer getaucht.

Was für Argentinien spricht

Die WM-Historie der Gauchos: Argentinien würde mit einem Sieg zum sechsten Mal in einen WM-Final einziehen. Nur Deutschland (acht Endspiele) hat noch mehr im Palmarès. Zudem ist Argentinien noch gar nie in einem Halbfinal ausgeschieden.

Kroatien lässt Gegner den Vortritt: Die Südosteuropäer haben seit dem 2:1-Sieg gegen Island in der Gruppenphase 2018 in keinem ihrer letzten neun WM-Spiele das erste Tor erzielt. Das ist die längste Serie, in der ein Team in aufeinanderfolgenden WM-Spielen nicht den ersten Treffer erzielte.

Argentinien legt meistens vor: Die «Albiceleste» schoss 2022 in allen fünf Weltmeisterschafts-Spielen das erste Tor, auch wenn sie beim 2:2 gegen die Niederlande erstmals in einem WM-Spiel mit zwei Toren in Führung ging und nicht gewann (exkl. Elfmeterschiessen). Zwölf der letzten 13 WM-Gegentreffer kassierte Argentinien in der zweiten Halbzeit.

Lionel Messi: Wenn der Superstar spielt, wird er mit Lothar Matthäus gleichziehen und die meisten Einsätze in der Weltmeisterschafts-Historie (25) absolviert haben. Er ist nicht nur Argentiniens geteilt bester WM-

Torschütze (zehn Treffer), sondern auch einen Assist davon entfernt, Diego Maradonas Rekord seit Beginn der Datenerfassung 1966 von acht Vorlagen bei WM-Endrunden einzustellen.

An der WM 2018 in Russland trafen Argentinien (mit Messi) und Kroatien (mit Modric) zuletzt aufeinander. Die Europäer setzten sich damals mit 3:0 durch. imago/Xinhua

Was für Kroatien spricht

Kroaten können Geschichte schreiben: Die Fussball-Nation aus dem Balkan verlor das Weltmeisterschafts-Finale 2018 und könnte nach Italien (1934, 1938), den Niederlanden (1974, 1978) und Deutschland (1982, 1986, 1990) die vierte europäische Nation werden, die aufeinanderfolgende Weltmeisterschafts-Endspiele erreicht.

Argentiniens Europa-Mühen: Argentinien hat nur eines seiner letzten sieben Weltmeisterschafts-Spiele gegen europäische Mannschaften gewonnen (drei Remis, drei Niederlagen), und zwar mit 2:0 gegen Polen in der Gruppenphase dieses Jahres. Auf zwei dieser drei Unentschieden folgten jedoch Elfmeterschiessen, die Argentinien beide gewann.

Kroatien im Halbfinal: Dieser Fehlschuss lässt die brasilianischen Topstars weinen. Video: SRF

Sie haben Nerven aus Stahl: Kroatien gewann alle vier Elfmeterschiessen bei Weltmeisterschaften und schaltete dabei 2022 Japan (Achtelfinal) und Brasilien (Viertelfinal) aus. Übrigens: Die einzige Nation, die in der Geschichte mehr WM-Elfmeterschiessen gewann, ist Argentinien (fünf).

Luka Modric: Der Weltfussballer hat die meisten WM-Einsätze (17) und die meisten Einsätze bei grossen Turnieren (30 – WM und EM) für Kroatien absolviert. Er stand in allen fünf Spielen dieser WM in der Startelf und könnte nach Nilton Santos (BRA, 1962), Dino Zoff (ITA, 1982) und Peter Shilton (ENG, 1990) der vierte Spieler werden, der bei einer WM im Alter von mindestens 37 Jahren sechs Spiele bestreitet.

Wer setzt sich im ersten WM-Halbfinal durch? Argentinien. Kroatien. Mir ist das egal.

Dein tägliches WM-Update Verpasse keine Neuigkeiten zur WM 2022 in Katar und erhalte täglich ein WM-Update mit allen News von vor Ort sowie zur Schweizer Nationalmannschaft – direkt von unseren Reportern aus Doha in dein Postfach.