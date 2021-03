Gastrosuisse hat um 10.30 Uhr zur Medienkonferenz geladen. In einer Mitteilung kündigt der Branchenverband eine «wichtige Ankündigung» an. Um was es genau geht, ist noch nicht klar. In Bern treten Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer, sein Vize Massimo Suter und Direktor Daniel Borner auf. Ebenfalls teil nimmt Alois Gmür, Nationalrat der Partei «Die Mitte» und Präsident der Parlamentarischen Gruppe Gastgewerbe.