Eier-Attacke an Halloween – «Was gibt es schöneres, als Sauce von den Fenstern zu putzen»

1 / 4 Statt Fernsehen hiess es Fensterputzen für die Bewohnerin dieser Wohnung im dritten Stock im Liestaler Schwieri-Quartier. Privat Ihr Post in der Facebook-Gruppe Liestal Vernetzt gab viel zu reden. Bis am Montagmorgen gab es über 70 Wortmeldungen. Screenshot Der Tenor ist klar: Die Mehrheit hat kein Verständnis für die Eier-Attacken. Screenshot

Darum gehts An Halloween wurden im Kanton Baselland in mehreren Gemeinden Häuser mit rohen Eiern beworfen.

In Liestal gab eine solche Eier-Attacke auf Facebook viel zu reden.

Bei der Polizei sind mehrere Meldungen in diesem Zusammenhang eingegangen.

Im Liestaler Schwieri-Quartier gab es am Sonntagabend nur Saures. Kinder bewarfen ein Mehrfamilienhaus mit Eiern, ohne vorher nach Süssem gefragt zu haben. Wobei auch das nicht zum Eierwerfen legitimert hätte. Auf Facebook, wo der Fall in der öffentlichen Gruppe Liestal Vernetzt publik gemacht wurde, geben die Eierwerfer zu reden. «Da hört der Spass einfach auf», kommentiert eine Userin. Eine andere pflichtet ihr bei: «Mit Spass hat das nichts mehr zu tun.» Und das Opfer findet es einfach «nur ätzend», dass sie am Sonntagabend «die Sauce vom Fenster putzen darf».

Sie habe den Tätern noch nicht druckreife Schimpfworte nachgerufen, sagt die Frau. Dem Täter attestiert sie aber gute Wurfqualitäten. «Immerhin hat er im dritten Stock mitten ins Fenster getroffen», sagt sie anerkennend. Es war längst nicht das einzige Ei, das am Sonntagabend geflogen ist. Sogar bei den Alterswohnungen in Bubendorf sei die Eingangstüre beworfen worden, berichtet eine Userin in den Kommentaren.

Bei der Baselbieter Polizei sind in diesem Zusammenhang eine Handvoll Meldungen eingegangen. So wurden auch in Füllinsdorf, Therwil und Zunzgen Eier an Fassaden geworfen. Zudem sei ein Bus während der Fahrt mit Eiern beworfen worden, wie Polizeisprecher Adrian Gaugler auf Anfrage mitteilte. In Pratteln sei zudem eine Meldung wegen Vandalismus an einem Schulhaus eingegangen.