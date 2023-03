Michael Wendler äussert sich nach Doku-Aus von RTL2

Nun meldete sich der 50-Jährige zu Wort und versteht die Welt nicht mehr. Er könne nicht glauben, «dass es in Deutschland so viele gehässige Denunzianten geben soll.»

Als das Aus der geplanten Sendung in einem Statement verkündet wurde, war es Nacht in Florida, wo der Schlagersänger und seine Frau leben. Die Info erhielten sie gemäss «Bild» daher per Mail am nächsten Morgen in der Frühe. Jetzt äusserte sich der 50-Jährige das erste Mal zur gecancelten Doku. Zwar wolle er sich nicht zu den vertraglichen Absprachen mit RTL2 äussern, er bedaure jedoch, dass er nicht die Möglichkeit dazu bekommt, sich für sein Verhalten in der Vergangenheit entschuldigen zu dürfen.