Ob die Schweiz mit den USA über ein Freihandelsabkommen gesprochen habe? «Wir haben explorative Gespräche dazu geführt und geschaut, ob die amerikanische Administration bereit wäre, Gespräche in diese Richtung zu führen», sagt Bundesrat Guy Parmelin. Man habe daran erinnert, dass ein solches Abkommen Vorteile für beide Länder bringen würde. «Nun braucht es in den nächsten Wochen und Monaten weitere Diskussionen, um zu schauen, in welche Richtung die Gespräche gehen sollen», so Parmelin.