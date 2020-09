Verkehr in Thun : Was haben diese blauen Streifen in der Innenstadt zu bedeuten?

Die Freienhofgasse in der Thuner Innenstadt zieren neuerdings blaue Mehrzweckstreifen. Die neue Verkehrsführung soll Fussgängern eine flächige Überquerung der Strasse ermöglichen.

1 / 5 Die Freienhofgasse in der Thuner Innenstadt wurde räumlich neu aufgeteilt. Stadt Thun Durch die Strassenmitte verlaufen zwischen Maulbeerkreisel und Oberem Bälliz blaue Streifen. Stadt Thun Die neue Verkehrsführung ermöglicht es Fussgängern, die Strasse überall zu überqueren (statt nur via Fussgängerstreifen). Stadt Thun

Darum gehts Durch die Mitte der Freienhofgasse in Thun verlaufen seit kurzem blaue Streifen.

Die neue Verkehrsführung ermöglicht es Fussgängern, die Strasse überall zu überqueren.

Bei der Massnahme handelt es sich um eine Übergangslösung.

Die Freienhofgasse in der Thuner Innenstadt zeigt sich seit letzter Woche in ungewohnt farbigem Kleid: Blaue, wellenförmige Streifen zieren die Strassenmitte und verlaufen vom Maulbeerkreisel bis zum Oberen Bälliz. Insbesondere auswärtige Verkehrsteilnehmer dürften sich fragen, was die Bemalung auf dem Boden zu bedeuten hat.

Die Antwort: Mit der «blauen Welle» können Fussgänger die Strasse auf dem gesamten Abschnitt überqueren. Die neue Strassenaufteilung verbessere den Verkehrsfluss und solle «die gegenseitige Rücksichtnahme von Fussgängerinnen, Velo-und Autofahrern» fördern, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Der Fussgängerstreifen, der häufig zu Staus führte, wurde entfernt. Gut zu wissen für Passanten: Vortritt hat bei der neuen Verkehrsführung grundsätzlich der Strassenverkehr.

Neu ist der blaue Mehrzweckstreifen in Thun nicht. Seit einigen Jahren gibt es ihn bereits in der Marktgasse beim Unteren Bälliz. Dort habe sich die Massnahme bewährt, teilt die Stadt mit. Weiter handle es sich bei den nun umgesetzten Massnahmen um eine Übergangslösung. Diese habe der Gemeinderat beschlossen, nachdem der Stadtrat das baubewilligungsreife Projekt Sanierung und Erneuerung Verkehrsräume Innenstadt (SEVI) Achse Maulbeerplatz bis Lauitor 2019 abgewiesen hatte. «Die aktuelle Verkehrsführung bleibt bestehen, bis beim Projekt SEVI eine mehrheitsfähige Lösung gefunden worden ist.»