Kreis, Dreieck und Quadrat - Was haben diese Fahrausweis-Symbole mit «Squid Game» zu tun?

Arbeiter, Soldaten und Manager – so unterteilt Regisseur und Drehbuchautor Dong-hyuk Hwang die Figuren in den roten Anzügen. Die Symbole Kreis, Dreieck und Quadrat sollen sie unterscheiden.

Am Mittwoch entdeckte News-Scout Kevin Heeb (29) aus St. Gallen bei einem Blick auf seinen Führerschein drei geometrische Formen: einen Kreis, ein Dreieck und ein Quadrat. Ein Foto davon schickte er prompt an die 20-Minuten-Redaktion und verwies dabei auf den Netflix-Megahit «Squid Game». Denn genau diese Zeichen zieren auch die Visitenkarten in der Serie, durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ins Spiel gelangen. Zudem sind sie auf den Masken der Mitarbeiter des Games in den roten Overalls zu sehen. Doch was haben die Führerschein-Symbole eigentlich zu bedeuten? Und gibt es einen Zusammenhang?