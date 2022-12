Grosse Auswirkung: Was haben Lionel Messi, Gue-sung Cho und Ardon Jashari gemeinsam?

Mit diesem Tor schoss sich Gue-sung Cho ins Rampenlicht in seinem Heimatland Südkorea. SRF

Darum gehts Viele Spieler sammelten an der WM neue Instagram-Follower.

Ein Südkorea-Akteur und Messi stechen dabei hervor.

Auch ein Schweizer ist in der Top-Liste vertreten.

Am Sonntag ging die WM in Katar mit dem Argentinien-Sieg gegen Frankreich zu Ende. Fast vier Wochen dauerte die Weltmeisterschaft für einzelne Akteure. Genug Zeit für zahlreichen Fussballer, auch etwas für ihr Image in den sozialen Medien zu tun. Nun ist klar – dieser Plan ging für viele voll auf. Denn nicht nur die grossen Stars um Messi, Mbappé und Co. machten auf Instagram einen grossen Sprung nach vorne.

Die Plattform «Wettbasis» verglich die Instagram-Profile aller Spieler vor und nach der WM. Für einzelne Akteure gab es gar einen Sprung von über 9000 Prozent. Der Südkoreaner Gue-sung Cho, der mit seinem Doppelpack gegen Ghana in der Gruppenphase auffiel, steigerte seine Follower-Zahl von 11’018 auf 2,87 Millionen. Der 24-Jährige posierte nun auch schon für die südkoreanische Ausgabe des «Vogue»-Magazins.

Nati-Youngster erhält Schub

In den Top 15 der Spieler, die prozentual am meisten Follower gewonnen haben, ist auch ein Schweizer vertreten – Ardon Jashari. Er kam zwar nur zu einem Kurzeinsatz bei der klaren 1:6-Pleite gegen Portugal, doch am Ende erhöhte sich seine Follower-Zahl auf Instagram um 335 Prozent – wohl auch dank der Szene mit Granit Xhaka nach dem 3:2-Sieg gegen Serbien. Der Nati-Captain posierte mit dem Shirt des jungen Luzern-Captains.

Jashari ist allerdings der einzige Schweizer, der in den Top-Listen auftaucht. Ansonsten sind die Nati-Stars nicht vertreten. Das spiegelt sich auch in der Team-Statistik wieder. Nur 395’726 neue Follower haben die Schützlinge von Murat Yakin an dieser WM zusammengezählt gesammelt. 25 Nationen haben am Ende besser abgeschnitten. Besonders die Marokkaner konnten ihren Social-Wert steigern – dies um 80 Prozent. In Zahlen ausgedrückt – mit 2,6 Millionen Fans mehr.

In absoluten Zahlen machten die Argentinier das Rennen. Über 60 Millionen Fans konnten die argentinischen Spieler gemeinsam einheimsen – alleine 25 Millionen gingen aufs Konto von Lionel Messi. Kein Wunder, stellte sein Bild mit dem WM-Pokal einen neuen Instagram-Rekord auf. Übrigens, Cristiano Ronaldo, sein grosser Konkurrent in den letzten Jahren, sammelte trotz einer eher negativen WM 22 Millionen neue Fans auf seinem Instagram-Account und steht damit klar vor Neymar (14 Mio.) auf dem zweiten Platz.

