OneLove

Was ist das Romantischste, was du je getan hast?

Für ein neues Format bei 20 Minuten OneLove suchen wir eure verrücktesten Sachen, die ihr aus Liebe, Liebeskummer, Eifersucht oder Rache getan habt. Meldet euch!

Den Namen der Angebeteten mit einem Vermesser in ein Feld schreiben und es ihr dann bei einem Heissluftballonflug präsentieren, Fake-Cops anheuern, damit sie den Partner aus Scherz verhaften, oder in der SBB via Durchsage einen Heiratsantrag machen. Die Möglichkeiten, seine Liebe zu beweisen, sind unendlich.