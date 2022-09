Memphis (USA): Was hat der Entführer der Milliardenerbin (34) angetan?

Die vermisste Milliardenerbin Eliza Fletcher aus Memphis wurde auf gewaltsame Weise in einen schwarzen Geländewagen gezwungen. Dabei seien laut Polizeiangaben ein Paar Sandalen am Tatort zurückgelassen worden, wie die « New York Post » schreibt. Das habe die Polizei auf die Spur des mutmasslichen Entführers gebracht.

Es soll zu einem Kampf gekommen sein

Die Polizei sagte, nachdem Fletcher in den schwarzen Geländewagen gezwungen worden sei, «stand das Fahrzeug dann etwa vier Minuten lang mit dem Opfer im Inneren auf dem Parkplatz, bevor es davonfuhr.» Noch sei unklar, was in dieser Zeit geschehen war.

DNA-Treffer führt zum mutmasslichen Täter

«Da die Entführung gewaltsam war und der Verdächtige, wie auf dem Video zu sehen ist, auf das Opfer wartete, dann auf es zustürmte und es in das Auto zwang, wo es gefesselt und weggebracht wurde und weiterhin vermisst wird, wird angenommen, dass sich Fletcher schwere Verletzungen zugezogen hat», wird im Polizeibericht weiter aufgeführt. Dem Dokument zufolge war der Passant Miles Fortas um 6.45 Uhr mit seinem Velo unterwegs, als er Fletchers Handy und ein Paar Sandalen in der Gegend fand, in der die zweifache Mutter entführt worden war.



«Die auf den Schuhen gefundene DNA stimmte mit der von Cleotha Abston überein, die bereits in einer Polizeidatenbank gespeichert war», so die Polizei. Die Behörden sagten, sie hätten Aufnahmen von Abston gefunden, auf denen er am Tag vor der angeblichen Entführung Sandalen der gleichen Marke trug. Sie sagten auch, dass sein Mobiltelefon in der Nähe des Entführungsortes am Freitag geklingelt habe. Das Auto gehört offenbar einem örtlichen Reinigungsdienst, bei dem Abston angestellt war.