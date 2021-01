Tötungsdelikt am thunersee : Was hat diese Platte mit dem Leichenfund in Gunten zu tun?

Im Berner Oberland wurde ein lebloser Körper aus dem Thunersee geborgen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Im Dorf zeigen sich die Bewohner über die jüngsten Ereignisse geschockt.

Im Fall der toten Frau, welche am Sonntag im Thunersee entdeckt wurde, tappt die Polizei noch immer im Dunkeln. «Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren», sagt Ramona Mock, Sprecherin der Kantonspolizei Bern. Bei der Polizei seien nach dem Zeugenaufruf von Montag zahlreiche Hinweise eingegangen, welche die Kapo nun überprüfe. Jedoch sei die Identität der Frau nach wie vor ungeklärt. Auch die Ermittlungen zur Täterschaft würden noch andauern. «Hinweise aus der Bevölkerung könnten beim derzeitigen Stand der Ermittlungen entscheidend sein», sagt Mock.

Aus diesem Grund appellierte die Kapo am Dienstag erneut an die Bevölkerung, Hinweise zu melden. Konkret will die Kapo wissen:

Wer hat in den letzten Tagen, insbesondere auch in den Abend- und Nachtstunden, ein Fahrzeug beobachtet, welches sich beim Trottoir im Bereich des Seeufers zwischen Gunten und Merligen befand?

Wer hat in den letzten Tagen im Bereich des Seeufers zwischen Gunten und Merligen etwas Auffälliges im Wasser gesichtet?

Wer hat in den letzten Tagen festgestellt, dass irgendwo im Kantonsgebiet oder auch ausserhalb eine Sicherheitsfussplatte abhandengekommen ist?

Zudem veröffentlichte die Kapo ein Foto der erwähnten Sicherheitsfussplatte. Sie soll im Zusammenhang mit der Tat stehen: «Die Sicherheitsfussplatte wurde zusammen mit der leblosen Frau gefunden», sagt Mock. Nähere Angaben will die Kapo Bern nicht machen – auch um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden. Die Polizei schätzt das Alter der Frau auf 20 bis 40 Jahre.

Wer hat in den letzten Tagen festgestellt, dass irgendwo im Kantonsgebiet oder auch ausserhalb eine Sicherheitsfussplatte abhandengekommen ist? Kapo Bern

Die Stimmung im Dorf

Die Stimmung im idyllischen Gunten war am Dienstagmorgen gedrückt. Die Meldung, dass am Sonntag einen leblose Frau aus dem See geborgen wurde, verbreitete sich im 800-Seelen-Dorf wie ein Lauffeuer. «Das Dorf steht unter Schock. Praktisch jeder, den man trifft, spricht einen auf den Leichenfund an», sagt J. H.*, der am Dienstag mit seinem Hund am Fundort der Leiche vorbeiging. Auch dass die Kantonspolizei von einem Tötungsdelikt ausgehe, sei das Gesprächsthema am Thunersee. «Ich hoffe, dass die Polizei den Täter schnellstmöglich schnappen kann. Schliesslich ist dieser noch auf freiem Fuss. Das ist schon etwas beängstigend.»

Taucher fanden die Leiche im See

Die Leiche der Frau wurde beim sogenannten Enteneck, etwas ausserhalb des Dorfes, gefunden. «Das ist ein beliebter Einstieg für Taucher. Manche kommen von weit her, um hier in die Tiefen des Thunersees zu steigen», weiss ein Passant. Taucher waren es auch, welche die Leiche am Sonntag nach Hinweisen eines Spaziergängers im See entdeckten und die Polizei alarmierten. Da die Kapo die Identität der Toten bislang nicht ermitteln konnte, wurde ein Zeugenaufruf gestartet. Die Polizei veröffentlichte Fotos der Tattoos der verstorbenen Frau und bat die Bevölkerung um Hilfe.

1 / 6 Am Fundort der Leiche wurden Blumen niedergelegt. 20 Minuten Die Identität der Toten ist bislang nicht bekannt. 20 Minuten Die Polizei hofft mit diesen Fotos Hinweise zur Identität der Frau zu bekommen. Auf dem Rücken hat sie den Schriftzug: «Gayle San» tätowiert. Kapo Bern

Ein beliebter Stopp für Durchreisende

Im Dorf reagierten manche empfindlich auf die veröffentlichten Bilder: «Ich finde diese Fotos schrecklich. Für die Familie der Verstorbenen muss es schlimm sein, auf diese Weise vom Tod der Frau zu erfahren», sagt Anwohnerin H.J*. Wie die meisten Dorfbewohner geht auch sie nicht davon aus, dass es sich bei der Toten um jemanden aus Gunten handelt: «Das hätte sich im Dorf längst rumgesprochen.» Die Person könne von überall her kommen: «Viele Durchreisende machen bei der Enteneck einen Stopp, um sich den See und den Niesen anzuschauen.»

*Name der Redaktion bekannt