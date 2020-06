«Bachelorette»-Public-Viewing

Was hat dieser Kuss zu bedeuten, Mike und Chanelle?

Am Montagabend nahm das «Bachelorette»-Gewinnerpaar am Zürcher Public Viewing teil. Als Chanelle im TV ihre letzte Rose vergab, küsste Mike sie auf der Club-Bühne.

«Ich habe Chanelle gefragt, ob wir jetzt ein Paar sind», verriet «Bachelorette»-Gewinner Mike (25) im Interview mit 20 Minuten . Und eine Szene beim Public Viewing des Finales im Zürcher Club Flamingo am Montagabend deutet durchaus darauf hin, dass die beiden es miteinander versuchen.

«Der Moment hat gepasst»

Dabei sollten die beiden so was eigentlich vermeiden. Schliesslich ist ein solcher Schmatzer ein Indiz dafür, dass das Gewinnerpaar auch im echten Leben ein Paar geworden ist. Dabei wird der Beziehungsstatus doch erst kommenden Montag in der «Bachelorette»-Zusatzfolge offiziell enthüllt.