Chevaline (F) – Was hat dieser Motorradfahrer mit dem Vierfachmord in den Alpen zu tun?

In die Ermittlungen um die Bluttat , bei der der irakischstämmige Ingenieur Saad al-Hilli (50), seine Ehefrau Iqbal, deren Mutter Suhaila al-Allaf (74) und der Franzose Sylvain Mollier (45), erschossen wurden, ist seit Mittwoch wieder Bewegung gekommen. Die Staatsanwältin von Annecy verlängerte am Mittwochabend den Polizeigewahrsam eines verhafteten Zeugen.

Motorradfahrer wurde zuvor bereits verhört

Die Identität des Mannes, der im Zusammenhang mit den mysteriösen Morden von Chevaline festgenommen wurde, ist nun bekannt. Wie « Le Dauphiné libéré » berichtet, handelt es sich dabei um den Motorradfahrer, der bereits 2015 verhört worden war. Er war zuvor zweieinhalb Jahre lang gesucht worden. Da Ungereimtheiten in seiner damaligen Aussage aufgetaucht seien, vor allem was den Zeitplan angeht, wurde der Mann nun erneut verhaftet.

Der Motorradfahrer ist ein verheirateter Unternehmer und wohnt in der Region Lyon, wo sein Haus durchsucht wurde. Am Tag der Tat hatte er den Weg eines Velofahrers gekreuzt, der einige Minuten später den einige hundert Meter entfernten Tatort entdeckte. Auch Parkwächter hatten ihn gesehen. Erst im März 2015 wurde er identifiziert. Der Mann hatte angegeben, dass er zum Paragliding in die Gegend gekommen war. Weiter behauptete er, weder etwas gesehen noch gehört zu haben und nicht gewusst zu haben, dass er gesucht wurde. Mangels Indizien setzte die Polizei den Mann auf freien Fuss.

Staatsanwältin rollt Fall neu auf

Er wurde schliesslich am 30. September 2021 erneut vernommen, als die neue Staatsanwältin Line Bonnet in Chevaline eine gerichtliche Untersuchung durchführte. Sie forderte drei Zeugen dazu auf, sich an den Punkten zu positionieren, an denen sie sich zum Zeitpunkt der Tat befunden hatten, damit die Ermittler die Bewegungen zeitlich erfassen konnten. Das Ziel war, mögliche Unstimmigkeiten in ihren Aussagen zu erkennen. Ob die erneute Verhaftung des Motorradfahrers mit Erkenntnissen aus diesen Untersuchungen zusammenhängt, ist unklar.