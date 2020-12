Bargeld, Waffen und teure Uhren sichergestellt

Der Haupttäter führte im Wallis einen CBD-Laden und verkaufte in seinem Geschäft neben den legalen Produkten auch Drogen. Er belieferte Konsumenten und Händler im Gebiet des Chablais und Mittelwallis. In den Handel waren mehrere Personen involviert. Sie befinden sich noch in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet. In den kommenden Monaten wird der Fall vor Gericht verhandelt. Insgesamt wurden 20 Personen wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz befragt und angezeigt. Für die Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.