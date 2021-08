Dirtea und HafTea machen es BraTee gleich - Was hat es mit den Eistees und Rappern auf sich? 

Die Eistees von Capital Bra sind bereits in der Schweiz verfügbar und werden durch den Rapper und Influencer fleissig vermarktet.

Capital Bra hat als einer der ersten seinen BraTee ins Leben gerufen, welcher mittlerweile seit längerer Zeit auch in der Schweiz verfügbar ist.

Viele deutsche Rapper und Rapperinnen scheinen in eigenen Eistee-Marken eine Marktlücke zu sehen und möchten diese Chance ergreifen.

Stay safe, drink Dirtea

20 Minuten hat das erste Mal über Dirtea geschrieben, als bekannt wurde, dass die Rapperin einen Eistee auf den Markt bringt. Jetzt ist es soweit und seit dem 16. August ist das Getränk der ehemaligen Vollzeit-Influencerin und inzwischen Rapperin in Deutschland erhältlich. Ab Oktober soll das Getränk auch in die Schweiz kommen. Verkauft wird Dirtea nicht über einen Exklusiv-Händler, sondern wird direkt von allen grossen Supermarkt- und Lebensmittelketten angeboten. Vor ihrer Karriere als Rapperin war Shirin David als Influencerin bekannt und hat Unterhaltungs-Videos auf You t ube veröffentlicht. Nun macht sie Schlagzeilen mit ihren viralen Hit Singles wie «Lieben wir», «Gib ihm» und «Ich darf das». Auch die Auseinandersetzungen mit der Schweizer Rapperin Loredana sorgten für Publicity.