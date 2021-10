Valneva und Novavax - Was hat es mit den Totimpfstoffen auf sich?

Der Bayern-Fussballer Joshua Kimmich will mit der Corona-Impfung zuwarten, bis ein Totimpfstoff verfügbar ist. Damit hat er die Diskussion über alternative Impfstoffe neu befeuert.

Alternative Corona-Impfungen : Was hat es mit den Totimpfstoffen auf sich?

1 / 16 Gegen Covid-19 impfen lassen oder nicht? Diese Frage stellt sich noch immer für einige Menschen. 20min/Celia Nogler Während einige wenige prinzipiell gegen das Impfen sind, … (Im Bild: Coronademo vom 21.08.2021 in Olten) 20min/Matthias Spicher … hadern andere mit der Art der Impfstoffe. Ihnen sind die neuartigen mRNA-Vakzine wie Moderna oder vektorbasierte Impfstoffe wie Johnson & Johnson nicht ganz geheuer. REUTERS

Darum gehts Viele Menschen, die den bisher zugelassenen neuartigen Impfstoffen nicht trauen, hoffen auf Totimpfstoffe.

Totimpfstoffe sind seit 70 Jahren erprobt.

Erfolgreich eingesetzt werden sie etwa gegen Grippe, Keuchhusten, Diphterie und Kinderlähmung.

In Europa sind zwei Totimpfstoffkandidaten am Start.

Noch ist in Europa aber kein Totimpfstoff gegen das Coronavirus zugelassen.

Der deutsche Fussballprofi Joshua Kimmich (26) ist einer von fünf Spielern des FC Bayern, die sich bisher nicht impfen liessen. Wie viele Menschen, die sich noch nicht für eine Corona-Impfung entscheiden konnten, fürchtet er mögliche Langzeitfolgen, die bei den bisher zugelassenen Impfstoffarten auftreten könnten, wie er dem TV-Sender Sky verriet. Dies, obwohl diese seit vielen Monaten verabreichten Impfstoffe als sicher gelten und bisher keine unmittelbaren, schwerwiegenden Nebenwirkungen aufgetreten sind.

Stattdessen setzt Kimmich, wie viele andere, die bisher mit der Impfung zugewartet haben, seine Hoffnung auf sogenannte Totimpfstoffe, wie Bild-TV berichtete. Im Gegensatz zu den neuartigen mRNA-Impfstoffen von Moderna und Pfizer/Biontech sowie den Vektorimpfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson (siehe Box) sind Totimpfstoffe altbewährt. Das Prinzip ist seit 70 Jahren erprobt, erfolgreiche Beispiele sind etwa die Impfstoffe gegen Influenza (Grippe), Hepatitis A und B, Cholera, Diphtherie und Keuchhusten.

Abgetötetes Coronavirus als Wirkstoff

Bei Totimpfstoffen werden dem Immunsystem des Körpers ein inaktiviertes Virus oder Bestandteile eines inaktivierten Virus verabreicht. Da diese Krankheitserreger abgetötet sind, können sie keine Krankheiten mehr auslösen. Das Immunsystem erkennt sie dennoch als Fremdkörper und bildet Antikörper gegen sie.

Noch ist in Europa kein Totimpfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Es stehen allerdings zwei solche Vakzine in den Startlöchern. Ein Kandidat kommt vom US-Pharmakonzern Novavax, von dem die Schweiz sechs Millionen Dosen bestellt hat, der andere vom französisch-österreichischen Hersteller Valneva. Beide haben in den letzten Wochen vielversprechende Ergebnisse aus klinischen Phase-III-Studien präsentiert.

Positive Ergebnisse

So veröffentlichte Novavax jüngst die vollständigen Ergebnisse der in den USA und Mexiko durchgeführten Phase-III-Studie. An der Studie waren fast 30’000 Erwachsene in den beiden Ländern beteiligt. Demnach reduzierte der Impfstoff NVX-CoV2373 das Risiko für symptomlose Infektionen oder leichte Verläufe um mindestens 83 Prozent, das Risiko für eine mittelschwere oder schwere Erkrankung gar um mindestens 87 Prozent.

Vor einer Woche informierte Valneva über die Ergebnisse seiner in Grossbritannien mit rund 4000 erwachsenen und 660 jugendlichen Probanden durchgeführten Phase-III-Studie. Da man aus ethischen Gründen auf eine Kontrollgruppe verzichtete, der man nur ein Placebo, also ein wirkungsloses Mittel verabreicht, wurde die Wirksamkeit mit dem Impfstoff von AstraZeneca verglichen. Im Vergleich zu diesem Impfstoff sei bei den Valneva-Probanden ein höherer mittlerer Wert an neutralisierenden Antikörpern festgestellt worden, teilte das Unternehmen mit. Das Mittel sei zudem «im Allgemeinen gut verträglich».

Die beiden Impfstoffe unterscheiden sich darin, dass Valneva ganze abgetötete Viren enthält, während es bei Novavax nur das Spikeprotein ist, das das Virus braucht, um an Zellen anzudocken. Zur Frage, ob Totimpfstoffe generell sicherer seien als die neuartigen Impfstoffe, sagte der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit zur «Bild», eine solche pauschale Aussage wäre falsch. «Es gibt zwar eine längere Erfahrung mit bestimmten Totimpfstoffen wie etwa gegen Hepatitis B, aber ein Vergleich ist schwer möglich.» Jeder Impfstoff müsse einzeln betrachtet und beurteilt werden, so der Virologe. Einen Vorteil haben die Totimpfstoffe aber gegenüber mRNA-Impfstoffen: Sie müssen nicht tiefgefroren gelagert werden, Kühlschranktemperaturen genügen.

Valneva-Chef rät zur sofortigen Impfung

Bleibt die Frage, wann die Totimpfstoffe erhältlich sein werden. Novavax hat bei der Europäischen Arzneimittelbehörde bereits einen Zulassungsantrag gestellt. Mit einer Zulassung rechnet der Hersteller bis Ende Jahr. Beim Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic ist bisher noch kein Zulassungsgesuch eingegangen, wie Mediensprecher Lukas Jaggi bestätigt.

Noch länger gedulden muss man sich, bis der Impfstoff von Valneva erhältlich ist. Laut Valneva-Chef Thomas Lingelbach bereite man sich auf die Einreichung eines Zulassungsverfahrens bei der EMA vor, wie er der «Wiener Zeitung» sagte. Bis zu einer EU-Zulassung dürfte es Frühling werden. Auch bei Swissmedic hat Valneva noch kein Zulassungsgesuch gestellt. Erste Schritte zu einem Antrag zur Zulassung bei der britischen Gesundheitsbehörde MHRA seien dagegen bereits erfolgt. Allerdings hat London seine Bestellung von 100 Millionen Impfdosen storniert, da Valneva seine Verpflichtungen nicht erfüllt habe. Valneva wies den Vorwurf zurück, ohne dies näher zu erläutern.

Lingelbach rät indes davon ab, auf den Impfstoff von Valneva zu warten. Er legt allen Unschlüssigen nahe, sich möglichst bald mit den bereits zugelassenen Vakzinen impfen zu lassen, denn «jede Impfung gegen Covid-19 ist besser als keine Impfung», wie er dem «Standard» sagte. «Alle zugelassenen Impfstoffe sind sicher und wirksam. Der Schutz durch diese Impfstoffe überwiegt bei weitem alle Risiken.»

Drei Arten Impfstoff - Totimpfstoffe Impfstoff mit ausgewählten Virusproteinen (z. B. Novavax): Bei diesen wird die Erbinformation mit dem Bauplan für ein Virusprotein zunächst in Bakterien, Hefe oder in Säugerzellen eingebracht, die dann das Virusprotein produzieren. Nach der Reinigung wird dieses dann als Antigen im Impfstoff verwendet. Impfstoff mit inaktivierten Viren (z. B. Valaneva): Bei dieser Methode werden in Zellkulturen infektiöse Viren produziert und anschliessend gereinigt. Durch Behandlung mit spezifischen Chemikalien werden die gereinigten Viruspartikel inaktiviert, sodass sie nicht mehr infektiös sind und somit als Impfstoff verwendet werden können. - Lebendimpfstoffe mit Vektorviren Bei diesem Ansatz dient ein abgeschwächtes und harmloses Virus als Transportmittel (Vektor) für einen ungefährlichen Teil der Erbinformation von Sars-CoV-2. Es wird quasi verkleidet, damit es in den Körper eingeschleust werden kann. Auf diese Weise funktionieren etwa der Impfstoffkandidat von AstraZeneca und der Oxford University, der des chinesischen Herstellers CanSino und Sputnik-V aus Russland. - mRNA-Impfstoffe Diese enthalten eine genetische Bauanleitung für ein oder mehrere Proteine des Coronavirus, die nur von einigen wenigen Zellen im menschlichen Körper aufgenommen werden kann. Einmal injiziert, soll das Immunsystem dann für eine begrenzte Zeit selbst (ungefährliches) Virusprotein bilden, das dann wiederum wie bei einem konventionellen Impfstoff den Aufbau des Immunschutzes bewirkt. Auf diesem Prinzip basieren die Kandidaten von Biontech/Pfizer, Moderna und CureVac. (fee)

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

Wissen-Push Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Wissen-Kanals. Du wirst über bahnbrechende Erkenntnisse und Entdeckungen aus der Forschung, Erklärungen zu aktuellen Ereignissen und kuriose Nachrichten aus der weiten Welt der Wissenschaft informiert. Auch erhältst du Antworten auf Alltagsfragen und Tipps für ein besseres Leben. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «Wissen» an – et voilà!