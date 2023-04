Kunstaktion: Was hat es mit diesem Sarg am Hauptbahnhof Bern auf sich?

Ein Sarg mit dieser Aufschrift steht zurzeit am Hauptbahnhof in Bern.

Ein News-Scout meldet am Samstagmorgen, dass am Bahnhofplatz am Hauptbahnhof in Bern ein Sarg steht. Darunter hat er eine Notiz, auf der «hier ruht die Legende» steht. Weiter steht auf dem Zettel, dass der Sarg am Samstag um 18 Uhr geöffnet werden soll. Rund um den Sarg sind Blumen und Kerzen verteilt.