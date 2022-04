Nach Salmonellen-Skandal : Was hat es mit diesen Bläschen in der Ferrero-Nutella auf sich?

Weisse Bläschen auf der Oberfläche der Nuss-Nougat-Creme verunsichern die Konsumenten. Ferrero hat bereits Stellung bezogen und beruhigt seine Konsumenten.

Nun meldete eine Konsumentin komische weisse Bläschen in einer Nutella.

Dies, weil in einer belgischen Produktionsstätte Salmonellen Süssigkeiten kontaminiert hatten.

Der Ferrero-Skandal vor Ostern hat für ziemliche Schlagzeilen gesorgt. Betroffen waren Produkte der «Kinder Schokolade»: Überraschungseier und Schoko-Bons. Aus Sicherheitsgründen wurden bestimmte Chargen auch in der Schweiz zurückgerufen. In der Zwischenzeit erkrankten zahlreiche Menschen an einer Salmonelleninfektion.