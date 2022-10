Q&A zum Rennen : Was hat Liz Truss mit einem Salat zu tun – und wird Boris wieder Premier?

Italienische Verhältnisse in Grossbritannien? Nach dem Rücktritt von Lizz Truss wählt die konservative Partei einen neuen Premierminister oder eine neue Premierministerin – der oder die vierte seit der Brexit-Abstimmung 2016 und der oder die dritte allein in diesem Jahr.

Der Druck auf Liz Truss wurde zu gross. Die Premierministerin, erst seit 6. September im Amt, hatte versucht, eine radikale Steuerreform durchzupeitschen. Die Pläne, die nur mit neuen Schulden gegenfinanziert werden sollten, scheiterten krachend an der heftigen Reaktion der Finanzmärkte. Mit dem Rauswurf ihres Finanzministers Kwasi Kwarteng und einer Kehrtwende versuchte sie ihr Amt zu retten. Doch der Schaden war zu gross. Am Donnerstag wurde sie zum Rücktritt gezwungen .

Liz Truss hat nicht nur ihr Amt, sondern auch einen Wettbewerb gegen einen Salatkopf verloren. Der «Daily Star» kürte den Salat am Donnerstagnachmittag zum Sieger des hauseigenen Wettbewerbs, den die britische Boulevardzeitung am vergangenen Freitag ausgerufen hatte. Dabei wurde gefragt: «Kann Liz Truss länger halten als dieser Salat?» Zeitgleich startete der «Daily Star» auf Youtube eine Live-Übertragung, auf der ein Foto der Premierministerin neben einem Salatkopf mit aufgeklebten Augen zu sehen war. Inspiriert worden war das ganze vom Magazin «Economist», das Truss zuvor unterstellt hatte, die Haltbarkeitsdauer eines Salats zu haben. Liz Truss hat nun ihren Übernamen weg: «Lettuce-Liz» (»Salat-Liz»).

Truss hatte sich im Sommer nach dem erzwungenen Rücktritt ihres skandalumwitterten Vorgängers Boris Johnson in einem wochenlangen Wahlprozess durchgesetzt. Dabei hatte die konservative Parlamentsfraktion zunächst zwei Finalisten gekürt: ausser Truss noch Ex-Finanzminister Rishi Sunak. Das letzte Wort hatte die Parteibasis. Ein ähnlicher Ablauf ist auch jetzt geplant. Allerdings soll die Entscheidung bereits in der kommenden Woche fallen. Die Nominierten sollen am Montag feststehen, dann stimmt die Fraktion ab, bis zwei Kandidaten übrig bleiben – und spätestens bis Freitag entscheiden dann die Parteimitglieder in einer Online-Wahl über die Siegerin oder den Sieger. Es könnte aber auch deutlich schneller gehen, wenn einer der beiden Finalisten freiwillig seine Bewerbung zurückzieht.